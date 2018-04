Aspettando Avengers: Infinity War

tempo di lettura 4'

Tutto ha condotto a questo.

Ci siamo: tra pochi giorni, Avengers – Infinity War sarà finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Si tratta di un grande traguardo per i Marvel Studios: con il film dedicato alle Guerre dell’Infinito inizia a chiudersi un capitolo importantissimo nella storia dei cinecomic della Casa delle Idee, a 10 anni esatti dall’approdo nei cinema del primo episodio del franchise che ha dato inizio a tutto.

In attesa che il colossale cinecomic diretto da Anthony e Joe Russo arrivi nelle sale italiane il prossimo 25 aprile (noi lo vedremo all’Arcadia di Melzo il 24 notte), ecco cosa bisogna tenere a mente dei 18 film che lo hanno preceduto.

THOR – 27 aprile 2011

Cosa succede quando cresci due fratelli con la medesima promessa del trono? A cosa porta costruire un mondo di bugie e di verità celate? Fino a che punto la rivalità tra fratelli può arrivare e fino a dove si può spingere l’amore di un padre quando in bilico c’è il destino di un regno che è il Centro dell’Universo?

Nel primo capitolo della trilogia dedicata al Dio del Tuono le faide di famiglia si scontrano con poteri più grandi e una vicenda universale che coinvolge più regni della galassia fa da sfondo a qualcosa di molto più intimo e vicino.

Grazie ai toni e allo stile molto teatrale di Kenneth Branagh viviamo questa tragedia norrena con protagonista un figlio erede al trono non ancora degno di succedere al padre, troppo occupato a vedere solo ciò che vuole per accorgersi del profondo rancore e del baratro di bugie in cui sprofonda il fratello; la genesi di uno dei vendicatori più potenti e iconici e di una delle nemesi più amate dell’universo Marvel.

Aspettando Infinity War

Con Thor l’Universo Cinematografico Marvel si apre ufficialmente a una dimensione ultraterrena. “I vostri avi la chiamavano magia e voi la chiamate scienza” dice Thor in una scena a Jane Foster. “Io provengo da un luogo dove sono la medesima cosa“.

Kenneth Branagh e i Marvel Studios, allora, non perdono occasione per strizzare più volte l’occhio agli appassionati e iniziare a presentare agli spettatori personaggi, luoghi e oggetti mistici che saranno sempre più rilevanti nella storia.

La dimora di tutte le easter egg (sia in senso figurato che letterale) è la camera blindata di Odino: con diverse carrellate, il regista ci mostra La Tavola della Vita e del Tempo, l’Occhio di Agamotto, la Fiamma Eterna, il Guanto dell’Infinito.

Se nel caso della Fiamma Eterna (che sarà importantissima in Ragnarok), l’espediente di questa anticipazione funziona, lo stesso non può dirsi nel caso dell’Occhio e del Guanto. Sarà Thor: Ragnarok, infatti, a definirli come dei falsi e a giustificare così la diversa collocazione dei reperti in altri film.

Sulla Terra, Branagh ci regala un primissimo sguardo a Occhio di Falco celato nell’oscurità: si tratta dell debutto di Jeremy Renner nell’Universo Marvel; in un’altra scena, Selvig svela che fine ha fatto Bruce Banner (“Conoscevo un certo scienziato, un pioniere nelle radiazioni gamma. È intervenuto lo SHIELD e lui è sparito nel nulla“) e preannuncia un dettaglio della trama di uno dei film successivi: qualcuno dovrà andare a cercare lo scienziato dato per scomparso. Nel film, inoltre, appare per la prima volta l’agente dello S.H.I.E.L.D. Jasper Sitwell (Maximiliano Hernàndez), una presenza ricorrente nei film Marvel (e non solo).

Preservando la tradizione, la scena dei titoli di coda rimanda direttamene al futuro. Nella sequenza girata da Joss Whedon (già al lavoro per Avengers), Nick Fury mostra al dottore un artefatto di grandissima importanza: il Tesseract. La prima Gemma dell’Infinito – quella dello Spazio – darà il via agli eventi del grande crossover uscito nel 2012 e continuerà a giocare un ruolo prima in Thor: Ragnarok (con Loki che lo ruba dalla camera blindata di Odino) e poi in Avengers: Infinity War.

