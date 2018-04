tempo di lettura 1'

sono i registi scelti, a inizio novembre, dalla Paramount per dirigere il nuovo adattamento di(Pet Sematary), romanzo di. Tra i produttori,

L’Hollywood Reporter scrive ora che il film si appresta anche a trovare un volto per il Dottor Louis Creed colui che, sopraffatto dal dolore per la perdita del figlio, darà inizio a “una serie di sfortunati eventi” con la complicità del “cimitero indiano per animali domestici” al centro del romanzo kinghiano citato.

Vi terremo aggiornati e aggiornate circa l’esito della cosa.

La trama ruota intorno a una famiglia che si trasferisce in una nuova casa accanto a un particolarissimo cimitero, nel quale le creature sepolte fanno ritorno nel mondo dei vivi.

Un film ispirato al romanzo è già uscito nel 1989, diretto da Mary Lambert e scritto da King con Steven Schneider. Costato 11 milioni, ne incassò 57. Venne poi realizzato un sequel, di minor successo, con Edward Furlong e Anthony Edwards.

Kolsch e Widmyer hanno diretto nel 2014 l’horror indipendente Starry Eyes, in parte finanziato da una campagna di crowdfunding su Kickstarter. I due sono legati anche al progetto del sequel di Mama (diretto da Andy Muschietti, regista di IT) e a quello di The Bringing.