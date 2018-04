tempo di lettura 2'

Uscirà il 1 maggio nei cinema italiani, la commedia d’azione in cui un gruppo di amici deve risolvere per gioco un misterioso rapimento con tanto di criminali e agenti federali improvvisati… che però si rivela essere molto più reale del previsto! Un film esilarante ricco di colpi di scena inaspettati, con un cast d’eccezione guidato da Jason Bateman e Rachel McAdams. Un vero mix di generi da vedere al cinema, che vi terrà incollati alla poltroncina e, nel contempo, vi divertirà.

I lettori di BadTaste.it, però, potranno vederlo gratuitamente in anteprima in 13 cinema sparsi in altrettante città in tutta italia: Bologna, Milano, Lecce, Treviso, Firenze, Genova, Torino, Mestre, Modena, Roma, Pescara, Faenza, Napoli Afragola. Noi saremo presenti al cinema Odeon di Milano, dove chiederemo ai partecipanti un’opinione alla fine del film e realizzeremo un video. Le anteprime si terranno alle 20:30 (tranne a Venezia dove sarà alle 20:00).

Per ottenere il vostro biglietto (è possibile riservarne fino a due a testa) basta seguire queste semplici istruzioni:

Cliccate sul link sottostante

Accedete al sito Warner Bros., o iscrivetevi compilando il profilo con i vostri dati

Riservate il biglietto nel cinema della vostra città

Una raccomandazione: prenotate solo se siete sicuri di venire, in modo di lasciare la possibilità di partecipare a tutti!

Diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, il film vede nel cast Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Michael Cyril Creighton e Kyle Chandler.

Questa la sinossi: