tempo di lettura 2'

, regista de, è al lavoro su, sequel del lungometraggio Pixar premiato con l’Oscar come miglior film di animazione. In una delle sue ultime interviste, il regista ha insistito sulla volontà del team creativo del film di dare vita a un seguito “imprevedibile”, fuori dagli schermi e difficile da incasellare in un “format”. L’obiettivo, nel riportare in vita un universo che è già noto al pubblico, è dunque quello di stupire gli spettatori.

Come dichiarato da Bird:

[Vogliamo evitare di] essere prevedibili. C’è una vera e propria tendenza a “bombardare il pubblico” nei sequel. Generalmente si comincia con delle idee relativamente chiare per realizzare buoni film ma poi, sequel dopo sequel, spesso ci si dimentica sempre più dei personaggi in favore dello spettacolo fine a se stesso. È più facile, per modo di dire “dare gas e far esplodere cose”, aumentare i budget e gli effetti speciali. Ma ciò che importa più di tutto è creare personaggi ai quali il pubblico possa affezionarsi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi:

La famiglia di supereroi che tutti preferiscono ritorna in Gli Incredibili 2. Questa volta Helen (con la voce di Holly Hunter) è sotto i riflettori, lasciando Bob (doppiato da Craig T. Nelson) a casa con Violet (Sarah Vowell) e Dash (Huck Milner) costretti ad affrontare le sfide di una vita “normale”. È una transizione ardua per tutti, e la cosa peggiore è che la famiglia non è al corrente dei superpoteri emergenti del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo architetta un geniale e pericoloso piano, la famiglia e Frozone (Samuel L. Jackson) devono trovare un modo per lavorare insieme ancora una volta – che è più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Gli Incredibili 2 uscirà il 15 giugno 2018 negli USA.

Fonte: CS