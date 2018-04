tempo di lettura 1'

Saràa dirigere per la Warner Bros. Pictures il film DC dedicato acon, tratto dalla serie di fumetti ““.

La regista, attualmente in fase di trattative, dirigerà la pellicola su uno script di Christina Hodson, che di recente è stata ingaggiata dallo studio per scrivere il film di Batgirl.

Nel corso degli ultimi mesi la Warner Bros. ha valutato attentamente a quale progetto dare la priorità, come il sequel di Suicide Squad diretto da Gavin O’Connor, ma alla fine ha deciso di dare il via libera a Birds of Prey.

Alcune fonti di Variety sostengono che lo script del film è ancora in fase di sviluppo, ma Yan accetterà l’incarico una volta che sarà ultimato.

Le riprese dovrebbero partire a fine anno, subito dopo che Robbie avrà finito di girare Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino (per il quale è in fase di trattative).

Dopo aver esordito con una serie di cortometraggi, Cathy Yan ha diretto di recente il suo primo film Dead Pigs con Zazie Beetz, la star di Deadpool 2.

Birds of Prey è stata una serie tv realizzata nel 2002 dalla Warner Bros. Television e trasmessa sul canale The WB.