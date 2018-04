Star Wars Celebration: nuove indiscrezioni sul dove e sul quando della prossima edizione

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Se leggete BadTaste con assiduità, avete già avuto modo di seguire la nostra coverage live dalla Florida, ma se siete nuovi o nuove da queste parti e volete ripercorrere quello che è stato, in calce a questa news trovate un po’ di link utili.

Come noto, l’evento di spicco dedicato al mondo di Guerre Stellari si prenderà una pausa nel 2018, per tornare in pompa magna nel 2019. Finora la Lucasfilm è stata decisamente discreta, come suo solito, e ha evitato di rivelare location e data della prossima edizione.

StarWarsNews pubblica ora un nuovo rumour che “contraddice” quello di TheForce.net di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa.

Il sito sostiene che la nuova edizione della Celebration si terrà si ad Anaheim, in California nel corso del 2019, ma in autunno e non in primavera e servirà tanto per lanciare il trailer finale di Star Wars 9, quanto per sfruttare in grande stile le nuove aree tematiche di Star Wars che verranno inaugurate nel 2019 nei parchi Disney.

Come sapete, a Disneyland (Anaheim, California) e Walt Disney World (Orlando, Florida) aprirà Star Wars: Galaxy’s Edge, espansione dei due parchi in costruzione proprio in questi mesi.