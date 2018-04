Aspettando Avengers: Infinity War

tempo di lettura 4'

Tutto ha condotto a questo.

Ci siamo: tra pochi giorni, Avengers – Infinity War sarà finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Si tratta di un grande traguardo per i Marvel Studios: con il film dedicato alle Guerre dell’Infinito inizia a chiudersi un capitolo importantissimo nella storia dei cinecomic della Casa delle Idee, a 10 anni esatti dall’approdo nei cinema del primo episodio del franchise che ha dato inizio a tutto.

In attesa che il colossale cinecomic diretto da Anthony e Joe Russo arrivi nelle sale italiane il prossimo 25 aprile (noi lo vedremo all’Arcadia di Melzo il 24 notte), ecco cosa bisogna tenere a mente dei 18 film che lo hanno preceduto.

Captain America: Il Primo Vendicatore – 22 luglio 2011

Uomo Giusto

“Un uomo forte – che ha conosciuto il potere per tutta la sua vita – può perdere il rispetto per quel potere. Ma un uomo debole conosce il valore della forza e… conosce la compassione. Qualunque cosa succeda domani, promettimi una cosa. Devi rimanere chi sei. Non un soldato perfetto, ma… un uomo giusto“.

Steve Rogers è conosciuto come “il primo vendicatore”, ma non è di certo la sua forza che misura il suo valore, non è il fatto di essere stato il primo supereroe e di certo ciò che fa di lui un simbolo non è il siero che gli è stato somministrato.

Steve Rogers è un’icona non perché indossa i colori USA con orgoglio o perché incarna gli ideali su cui l’America è stata fondata, conosciuta e stereotipata nel mondo… Steve Rogers è Captain America perché per fare la cosa giusta è disposto ad affrontare ogni difficoltà a testa alta e avendo “tutto il giorno libero” a disposizione, con o senza i muscoli di un super soldato.

Aspettando Infinity War

Captain America: il Primo Vendicatore è il primo film dei Marvel Studios ambientato nel passato. Ci racconta la genesi di un supereroe trovando poi un espediente per portarlo “fino ai giorni nostri“, assieme agli altri Vendicatori che abbiamo conosciuto prima di lui. Nick Fury continua ad operare come l’anello di congiunzione della squadra, e la sequenza ambientata a Times Square alla fine del film ne è la prova lampante. “Hai dormito, Capitano, per quasi 70 anni“.

Il più grande rimpianto di Steve sarà l’appuntamento mancato con Peggy Carter, cosa che continuerà a tormentarlo (come in alcune sequenze di Age of Ultron) per molti anni, fino alla morte della donna come raccontato da Civil War. Oltre a Peggy, Steve deve affrontare la perdita anche del suo migliore amico, Bucky, che poi tornerà sotto l’identità del Soldato d’Inverno: come Steve, anche James Barnes è riuscito a sopravvivere.

Il film ci racconta anche la storia del Tesseract – la Gemma dello Spazio – e di come sia finito nelle mani di Teschio Rosso, che alla fine del film sparisce nel nulla (che fine abbia fatto è una domanda a cui i film Marvel non hanno ancora dato risposta per il momento). Dopo il fallito tentativo della nemesi di Captain America, il Tesseract finisce nelle mani di Howard Stark che passerà la vita a studiarlo (come abbiamo visto in Iron Man 2).

Stark, tra l’altro, è il responsabile della creazione dell’iconico scudo del Super Soldato. Nel film ci viene spiegato che il materiale di cui è composto è..il Vibranio, un metallo potentissimo che ricorrerà nelle pellicole Marvel e di cui scopriremo di più una volta giunti in Wakanda.

Per la prima e unica volta nella storia dei Marvel Studios (almeno fino ad Infinity War), nella scena dei titoli di coda del film la Casa delle Idee inserì un vero e proprio trailer di Avengers. Quando Il Primo Vendicatore arrivò al cinema, le riprese del film di Joss Whedon erano in corso già da quasi 3 mesi.

Si trattava del primo crossover per lo studio, un momento epocale per i cinecomic. 6 anni dopo sarebbe arrivato Infinity War.

Curiosità

La società di effetti visivi Lola si è occupata della realizzazione dello Steve “pre-siero”. Dal Primo Vendicatore in poi i Marvel Studios hanno continuano a collaborare con la società per il ringiovanimento e l’invecchiamento dei suoi attori (Michael Douglas in Ant-Man , Hayley Atwell in The Winter Soldier e così via).

si è occupata della realizzazione dello Steve “pre-siero”. Dal Primo Vendicatore in poi i Marvel Studios hanno continuano a collaborare con la società per il ringiovanimento e l’invecchiamento dei suoi attori (Michael Douglas in , Hayley Atwell in e così via). Il cachet di Chris Evans ammontava a 300 mila dollari . Per i film successivi l’attore ha rinegoziato i termini del contratto accaparrandosi anche una percentuale sugli incassi.

ammontava a . Per i film successivi l’attore ha rinegoziato i termini del contratto accaparrandosi anche una percentuale sugli incassi. Il Barone Zemo e il Baron von Strucker avrebbero dovuto comparire nel film, ma gli sceneggiatori li tagliarono dallo script convinti che sarebbero stati “sprecati”. Alla fine Strucker sarebbe comparso in Avengers: Age of Ultron , e Zemo in Captain America: Civil War .

, e Zemo in .



Scarlett Johansson avrebbe dovuto fare una comparsa nei panni di Vedova Nera alla fine del film.

avrebbe dovuto fare una comparsa nei panni di Vedova Nera alla fine del film. Il doppiaggio italiano ha mantenuto il nome del supereroe in inglese sia nella prima parte del titolo che nei dialoghi del film.

La Marvel aveva proposto in origine il film a Jon Favreau, ma il regista scelse di dedicarsi ad Iron Man

Le prime sequenze del film furono mostrate al Comic-Con di San Diego del 2010

Aspettando Avengers: Infinity War

