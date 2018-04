Aspettando Avengers: Infinity War

tempo di lettura 4'

Tutto ha condotto a questo.

Ci siamo: tra pochi giorni, Avengers – Infinity War sarà finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Si tratta di un grande traguardo per i Marvel Studios: con il film dedicato alle Guerre dell’Infinito inizia a chiudersi un capitolo importantissimo nella storia dei cinecomic della Casa delle Idee, a 10 anni esatti dall’approdo nei cinema del primo episodio del franchise che ha dato inizio a tutto.

In attesa che il colossale cinecomic diretto da Anthony e Joe Russo arrivi nelle sale italiane il prossimo 25 aprile (noi lo vedremo all’Arcadia di Melzo il 24 notte), ecco cosa bisogna tenere a mente dei 18 film che lo hanno preceduto.

Avengers – 25 aprile 2012

Uniti si Vince

“C’era un’idea. Si chiamava Progetto Avengers. La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali sperando che lo diventassero ancora di più e che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno per combattere quelle battaglie per noi insostenibili. Phil Coulson è morto credendo fortemente in quell’idea, negli eroi“.

Il discorso che Nick Fury fa ai Vendicatori dopo la morte dell’Agente Coulson riassume perfettamente il senso della prima pellicola che assembla un gruppo così variegato di supereroi.

Prima degli Avengers c’erano stati gli X-Men, ma nessuno studio prima d’ora aveva steso un piano così preciso fatto di film in solitario dopo film in solitario – e correndo rischi trattandosi di personaggi non troppo celebri – prima di una colossale pellicola corale.

I Marvel Studios ci sono riusciti facendosi portatori di ideali che potrebbero sembrare antiquati, ma più attuali che mai: abbiamo bisogno di eroi e abbiamo bisogno di credere in loro.

Aspettando Infinity War

Nel film di Joss Whedon il Tesseract continua a giocare un ruolo fondamentale fungendo come una sorta di MacGuffin, ma già dalle prime sequenze del cinecomic entra in scena un oggetto di pari importanza: lo scettro di Loki. L’artefatto permette al Dio dell’Inganno di controllare la mente delle persone e come scopriremo più avanti, e il motivo è che al suo interno è contenuta la Gemma della Mente (che poi darà vita a Visione in Age of Ultron).

Lo slancio più importante verso il futuro dell’Universo Cinematografico, direttamente a Infinity War, è rappresentato dalla scena dei titoli di coda in cui Thanos fa la sua primissima comparsa. I Marvel Studios all’epoca non avevano ancora scelto l’attore che avrebbe dato vita al personaggio (Josh Brolin) e neanche finalizzato il suo aspetto, ma la presenza del Titano Folle era una decisa dichiarazione di intenti: gli Avengers prima o poi avrebbero dovuto sfidarlo. Sono stati necessari 6 anni, 12 film, e un paio di comparse in altre pellicole prima dell’attesissimo momento della resa dei conti.

C’è ancora un’altra questione in sospeso da risolvere. Loki viene messo in guardia dal seguace di Thanos su ciò che sarebbe successo se avesse deluso il potente Titano:

Se fallirai… Se il Tesseract non ci verrà consegnato… Non esisteranno regni, o lune deserte… né crepacci dove lui non verrà a cercarti. Pensi di conoscere il dolore? Lui ti farà capire… Quanto quel dolore sia… Niente!

Impossibile non pensare alle sorti del personaggio nel film di prossima uscita.

Curiosità





Ant-Man e Wasp furono tagliati dallo script perché il film aveva già troppi supereroi: all’epoca i Marvel Studios non credevano, tra l’altro, in un personaggio come Ant-Man



Joss Whedon dichiarò che il primo montaggio del film ammontava a circa tre ore



Tony Stark chiama altri personaggi principali con un soprannome legato al cinema: Loki viene definito “trappola criminale”, Thor “Point Break” e Occhio di Falco “Legolas”.

Gwyneth Paltrow fu inserita nel film su richiesta di Robert Downey Jr.



Joss Whedon aveva pianificato la storia del passato di Occhio di Falco, ma non riuscì a trovare posto nel film.

Harry Dean Stanton fa una comparsa nei panni di una guardia che trova Banner dopo la caduta dall’Helicarrier. “Sei un alieno?” gli chiede. Ironicamente, Stanton è noto per aver partecipato ad Alien nel 1979





Aspettando Avengers: Infinity War

Fase 1: Iron Man | L’Incredibile Hulk | Iron Man 2 | Thor | Captain America: il Primo Vendcatore