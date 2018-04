Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 3'

Nei giorni scorsi, i fratelli Russo hanno rilasciato una corposa intervista al TelegraphIndia in cui, fra le altre cose, hanno discusso in modo molto articolato del villain di, ovvero sia Thanos, e della sua “specifica agenda”.

Ecco cosa hanno detto:

Cosa rende Thanos differente?

AR: A livello di trama, la sua motivazione principale è quella di ritrovare le Gemme dell’Infinito. Sono un po’ il tessuto connettivo stesso dell’Universo Cinematografico della Marvel, visto che le ritroviamo in tutti i film.

Qual è la sua agenda?

JR: Thanos è un personaggio virtualmente invincibile che è più forte di Hulk ed ha una pellaccia indistruttibile. Viene da Titano pianeta che, moltissimi anni prima della storia di Avengers: Infinity War, è andato incontro a cambiamenti catastrofici. Stavano esaurendo le risorse e c’era un evidente problema di sovrappopolazione. La sua soluzione pratica era fare fuori, a caso, metà della popolazione per garantire ai superstiti di continuare a vivere. Chiaramente, gli abitanti del pianeta non hanno accolto la sua idea, l’hanno etichettato come pazzo e l’hanno esiliato, ma il pianeta è poi andato incontro al suo destino. Per questo si è assunto il compito di vagare di pianeta in pianeta attraverso tutto l’universo e di spazzare via la metà della popolazione di ciascun pianeta che incontra lungo la strada. Un modo per “correggere” i mondi e “donare” equilibrio.

Quando viene a sapere delle Gemme, realizza che il possesso di tutte le Gemme dell’Infinito assicura il controllo dell’intero Universo. Con uno schiocco delle dita potrebbe correggere l’Universo in modo permanente rimuovendo il 50% della vita che ospita. Insomma, una sfida gigantesca per i nostri personaggi. Se i Vendicatori sono stati messi insieme per qualcosa è proprio per impedire a Thanos di completare la sua missione.

Quindi si tratta effettivamente di un film su Thanos?

JR: Senza ombra di dubbio […] In un certo qual modo, ogni villain è l’eroe della propria storia. Personaggi come questi credono di agire in modo giusto. Sono “solo” in conflitto col resto del mondo. Casualmente anche Thanos pensa di essere nel giusto e si comporta in modo nobile cercando di portare a compimento il suo obbiettivo. E, fino a quel momento, non si fermerà mai perché crede che fra lui e la riuscita della sua missione ci sia solo la debolezza.

Abbiamo pensato che fosse affascinante raccontare una storia dal punto di vista del villain e, per questo, quando guarderete Avengers: Infinity War, vedrete che è raccontato dal suo punto di vista. Ciò offre una visione unica dei nostri eroi, ma anche di quella dei villain e del loro modo di pensare.

AR: È stata anche una scelta molto organica perché in questo film abbiamo a che fare con dei gruppi di personaggi ben distinti, alcuni dei quali ignorano completamente l’esistenza degli altri. Thanos è il collante che li unisce. Per questo raccontare tutto dalla sua prospettiva aveva anche un’indubbia utilità pratica.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!