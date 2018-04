tempo di lettura 2'

Giusto qualche minuto fa, abbiamo parlato di Josh Brolin , del suo Thanos e di come l’attore abbia apprezzato il personaggio per via della sua natura “finita”, visto e considerato il suo scarso apprezzamento personale verso il concetto stesso di franchise.

Vale la pena specificare che le parole dell’attore non vanno necessariamente lette come un “Sarà la mia sola e unica volta nei panni del Titano Pazzo”, quanto come una ovvia dichiarazione atta a gettare ulteriore mistero sulla trama di un film che sarebbe riduttivo definire come attesissimo come Avengers: Infinity War.

Per Deadpool 2, dove Brolin interpreta Cable, la solfa è differente e si può parlare di futuro in maniera più distesa.

L’ex Goonie ha difatti rivelato (via CB.com) che i piani per il personaggio prevedono quattro pellicole e un arco narrativo ben articolato per Nathan Cristopher Charles Summers.

Pensiamo alla cosa come a un arco narrativo da quattro film. Abbiamo pensato alla traiettoria narrativa completa di Cable che si svilupperà non solo in Deadpool 2, ma in quattro lungometraggi. Questo ha reso il tutto decisamente più divertente per me.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi: