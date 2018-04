tempo di lettura 2'

Stiamo discutendo in maniera attiva del futuro di Gremlins. Sto attualmente lavorando con la mia casa di produzione, la 1492 Pictures. Sarà quasi certamente un reboot.

Dopo anni di speculazioni circa il potenziale futuro del franchise di– autore dello script del film di– ha recentemente accennato alla possibilità che il progetto di un nuovo film possa rivelarsi un reboot. Alcuni report, in passato, hanno asserito che un potenziale nuovo film si sarebbe legato direttamente a(Gremlins: The New Batch). Raggiunto per un commento a riguardo, Columbus ha dichiarato:

Al momento, lo ricordiamo, il progetto è semplicemente in fase di sviluppo e non è ancora prevista una potenziale data di uscita. Di recente, Columbus ha avuto modo di commentare la sua carriera da regista e da sceneggiatore, che ha dato vita ad alcuni dei più noti classici del grande schermo:

Abbiamo sempre avuto come intenzione quella di creare dei film in grado di resistere alla prova del tempo. Anche mentre giravamo Mamma Ho Perso l’Aereo dicevo alla troupe “Spero che tra 30 anni, quando la gente lo rivedrà in tv, appaia ancora come un prodotto fresco”. Chiaramente, ogni film è un prodotto del tempo durante il quale è stato girato. Ovviamente ci sono degli elementi dei film che “svelano” in quali anni quel determinato prodotto è uscito. Tuttavia, c’è una qualità che può essere “senza tempo”, a cominciare dalla cura con la quale è stata raccontata una storia, che stabilisce una connessione con il pubblico che è in grado di durare generazione dopo generazione. Questi film hanno un certo “appeal” che li aiuta a conservarsi bene.

Columbus ha diretto classici come Mamma Ho Perso L’aereo, Mamma Ho Riperso l’Aereo: Mi Sono Smarrito a New York, Mrs. Doubtfire, Harry Potter e La Pietra Filosofale e Harry Potter e la Camera dei Segreti. Ha sceneggiato film come Gremlins, I Goonies e Piramide di Paura.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CB