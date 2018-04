tempo di lettura 1'

Si avvicina l’inizio delle riprese del sequel di, e così prosegue il casting.

Variety rivela oggi che l’attore britannico Ed Skrein è in trattative per entrare nel cast della pellicola nei panni del villain, del quale tuttavia non sappiamo alcun dettaglio. Skrein (visto in Deadpool) affiancherà Angelina Jolie (Maleficent) ed Elle Fanning (Aurora).

Scritto ancora una volta da Linda Woolverton, e poi rimaneggiato da Jez Butterworth, il film verrà diretto da Joachim Rønning, il 50% del duo registico norvegese (l’altro è Espen Sandberg) responsabile dell’ultimo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi.

A produrre Maleficent 2 sarà Joe Roth, già produttore del primo capitolo che ha incassato, a livello globale, oltre 758 milioni di dollari.