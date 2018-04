tempo di lettura 2'

La lavorazione diha avuto un forte scossone mediatico lo scorso giugno con il licenziamento die il successivo, rapidissimo ingaggio di, chiamato dalla Lucasfilm a completare lo spin-off.

I registi di The LEGO Movie sono rimasti accreditati come produttori esecutivi, con Howard indicato come solo e unico regista.

Parlando con Empire (via CB.com) Howard si è detto grato del lavoro fatto dai colleghi:

Se c’è davvero stata una questione di divergenze creative, posso dire in tutta onestà che personalmente non ne sono stato testimone. Sono arrivato, mi sono messo al lavoro e ho fatto quello che dovevo fare. E sono davvero molto grato del lavoro che [Lord e Miller, ndr.] hanno fatto. Certo, abbiamo ripreso alcune sequenze portandole in direzioni differenti dalle precedenti, abbiamo sperimentato un po’, ora c’è una buona parte di me nel film. Ma la loro impronta si avverte dappertutto in una maniera tale per cui non posso che essere loro grato.

Il filmmaker ha anche parlato dell’attitudine con cui si è avvicinato al progetto:

Mi ci sono buttato prendendola come un’avventura, una vera e propria avventura cinematografica per Ron! Non ho impiegato tanto tempo per innamorarmi di questo film, mi ci sono appassionato e mi sento legato a lui come alle altre pellicole alle quali ho lavorato in precedenza. È stata un’esperienza incredibilmente appassionante. Confidavo davvero sulla riuscita del film [del suo potenziale, ndr.]. Ho amato la storia e credo che la sceneggiatura si appoggi su delle basi realmente solide. Poi a emozionarmi c’era anche il cast. Insomma, è stato facile per me essere entusiasta per questo Solo: A Star Wars Story.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.