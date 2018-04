tempo di lettura 1'

è appena entrata nel team degli addetti ai lavori di, come regista della seconda unità del film diretto da. Nel corso della sua carriera, Mahoney ha diretto film comecon(Terminator Genisys) e vari episodi di. È apparsa anche in serie tv comee in film come

L’annuncio del coinvolgimento della regista nel nono Episodio di Star Wars è stato dato da Ava DuVernay (Nelle Pieghe del Tempo), che ha condiviso online una foto di Mahoney con J.J. Abrams.

Ecco il suo post:

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019.

Fonte: CB