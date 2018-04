tempo di lettura 2'

Trascorso da poco, negli Stati Uniti, il cosiddetto e famigerato “Tax Day”, i ragazzi di SyFy Wire si sono divertiti nel tentativo di calcolare – per quanto possibile – l’ammontare che due supereroi come, all’anagrafe Bruce Wayne e Tony Stark, dovrebbero versare all’erario.

Sulla base di stime patrimoniali – chiaramente fittizie – fornite da Forbes ed estrapolate prendendo in considerazione la trilogia de Il Cavaliere Oscuro e l’UCM, il team del magazine ha provato a mettere insieme qualche dato ipotetico.

Pur ignorando il fatto che parliamo di personaggi fittizi, i problemi non sono pochi: occorre fare varie ipotesi sulla collocazione spaziale dei cespiti e delle attività possedute dai due (anche per ripartire in maniera relativamente verosimile l’ammontare dovuto tra tasse federali e tasse da versare ai singoli stati). Occorre inoltre ricavare due dati per niente immediati come il patrimonio e il reddito personale dei due, sulla base del valore di mercato – nonché delle quotazioni di borsa – delle molteplici attività dei gruppi che fanno capo ai due miliardari (nonché delle percentuali e delle quote in loro possesso).

Altri problemi decisamente non da poco riguardano le attività che le compagnie dei due conducono “non alla luce del sole”. Per esempio, nella trilogia di Nolan, vediamo come gran parte delle costosissime attrezzature e tecnologie usate da Batman siano prodotte dalla divisione guidata da Lucius Fox, che maschera gran parte dei processi produttivi sotto la dicitura “ricerca e sviluppo”. Possibile, inoltre, che molte attività – sia di Wayne che di Stark – siano del tutto “invisibili”, senza figurare affatto nei bilanci societari (neanche con diciture fantasiose) e qualificandosi a tutti gli effetti come dati occulti.

In sostanza – per farla breve – va tutto chiaramente preso con le pinze e con il giusto tasso di goliardia.

Ad ogni modo:

Secondo le stime di SyFy Wire, quest’anno Wayne dovrebbe versare tra i 500 e 730 milioni di tasse federali, e circa 1,7 miliardi di tasse allo stato del New Jersey. La faccenda è tuttavia controversa poiché, se molti ritengono che Gotham sia nello stato di New York (identificando la città come una sorta di versione alternativa della stessa Grande Mela), c’è invece chi (come Lawrence D. Mandelker della Seyfarth Shaw LLP) ritiene che la città sia da collocarsi nel New Jersey. Stark, invece, dovrebbe versare tra i 375 e 400 milioni di tasse federali e 1,3 miliardi di tasse statali.

Per quanto gli stessi autori delle stime non facciano che ricordare che “Bruce e Tony hanno certamente contabili migliori di noi“, le ipotesi provano a tener conto delle ultime modifiche alla politica fiscale a stelle a strisce. Ad ogni modo, occorrerebbe tenere conto anche di un eventuale gran numero di potenziali detrazioni e deduzioni dovute alle attività di beneficenza dei due (attività che sono in parte incentivate proprio dalla leva fiscale, dando la possibilità di stornare spese e di alleggerire quanto dovuto).

Fonte: Syfy Wire