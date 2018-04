tempo di lettura 2'

sarà una presenza costante delle prossime settimane di cinecomic.

Lo vedremo prima nei panni di Thanos in Avengers: Infinity War e poi in quelli di Cable in Deadpool 2 (in alto trovate la fanart realizzata mesi fa da BossLogic che mixa i due personaggi).

Entrambi sono nati in seno alla Marvel solo che uno apparirà in una pellicola dell’Universo Cinematografico della Marvel, l’altro in un cinecomic prodotto dalla 20Th Century Fox.

In un’intervista a TotalFilm (via CBM.com) l’attore ha rivelato quale dei due sia il suo “preferito”:

Allora, mi è davvero piaciuto interpretare Cable perché si è trattato di qualcosa di pratico. Ma se devo ragionare in termini di “preferenze” direi Thanos per una questione collegata alle aspettative – che erano molto basse visto che pensavo che sarei finito per fare “un oggetto di scena”. Ma è stato il contrario: ora che ho visto buona parte del film sono rimasto davvero sconvolto nel constatare l’elevatissimo livello tecnico del processo [che ha dato vita al personaggio, ndr.]. Stavo effettivamente guardando me stesso. Ogni piccolo tic nervoso, ogni battito di ciglia. Guardavo i miei occhi. Le mie azioni. Le mie intenzioni. All’inizio, prima di accettare la parte, ho chiamato Mark Ruffalo domandandogli “Che ne pensi davvero di questa roba?”. Mi ha risposto “Guarda, all’inizio sarà davvero scomodo, ma poi vedrai il film e resterai basìto per quello che ti vedrai fare”. Ed è stato così. Hanno fatto dei balzi in avanti incredibili in materia di motion capture. Non c’è davvero nulla di non autentico a riguardo.

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.