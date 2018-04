tempo di lettura 2'

Vi abbiamo già riportato, in precedenza, che tra le misure di sicurezza volte a non far trapelare quasi nulla della trama completa di, i fratelli Russo si sono serviti di false pagine di script da far momentaneamente circolare tra gli stessi addetti ai lavori.

Secondo i Russo, Tom Holland sarebbe – in qualche modo – sulla “lista nera” delle star che potrebbero mettere il film a rischio spoiler prima dell’uscita nelle sale. Dunque, la star ha potuto leggere solamente un falso script, appositamente confezionato per fargli credere di avere in mente un “quadro di insieme” della vicenda narrata. Come dichiarato dai Russo:

Tom ha fatto qualche scivolone, in passato. In qualche modo, adesso è sulla nostra “lista nera”.

E, per quanto Holland si sia fatto scappare qualche informazione di troppo, non si può certo fare a meno – specialmente in fase promozionale – della star di Spider-Man: Homecoming. Dunque:

Abbiamo redatto dei falsi script. E ne abbiamo scritto uno completamente falso proprio per Tom Holland. Abbiamo tenuto tutti abbastanza all’oscuro di tutto. Si sono fidati di noi a sufficienza. Abbiamo dato loro degli accenni sul passato e sul futuro dei loro personaggi. Si basa tutto sulla fiducia: quando hanno girato le loro scene sapevano quali erano i singoli obiettivi di quella particolare sequenza. Ma non c’era motivo di far conoscere loro il quadro generale o le motivazioni del villain. Sono dettagli che conosciamo solamente io e mio fratello.

Dettagli che presto saranno comunque di dominio pubblico: non manca molto all’uscita del nuovo cinefumetto dedicato ai Vendicatori.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

