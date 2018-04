tempo di lettura 2'

Sono molte e indubbiamente alte le aspettative che il pubblico matura in vista di un film di, sia per quando riguarda gli Episodi della saga principale che per quanto concerne gli spin-off collaterali. E non manca molto, com’è noto, all’uscita nelle sale di(sarà presentato fuori concorso a Cannes).

Per quanto un film sia senza ombra di dubbio uno sforzo collettivo, gran parte dell’attenzione attorno alla pellicola è attualmente concentrata su due nomi in particolare: Ron Howard e Alden Ehrenreich. Il primo ha preso in mano il testimone da Phil Lord e Chris Miller, il secondo ha la responsabilità di portare su grande schermo un ruolo appartenuto a una star come Harrison Ford.

Proprio Howard, di recente, ha avuto modo di ribadire che l’obiettivo – nel portare al cinema nuovamente un personaggio come Han Solo – non è mai stato quello di “imitare” l’interpretazione di Ford. A tal proposito, aveva dichiarato:

È stato molto chiaro, fin dall’inizio, e prima del mio coinvolgimento, che il giovane Han non sarebbe stato una sorta di imitazione di Harrison [Ford]. Nessuno voleva una cosa del genere.

Tuttavia, il regista ha anche ribadito che vedremo la celebre canaglia spaziale alle prese con tutte le intemperanze di un ragazzo che lotta per dare una qualche rotta alla propria esistenza. Come ribadito da Howard:

[Han] è giovane, arrogante e sfacciato. Tutto il film è incentrato su una vera e propria lotta per la propria libertà, sullo sforzo di liberarsi da una sorta di oppressione istituzionalizzata. È una storia decisamente impregnata di una giovane e ribelle energia.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

