tempo di lettura 2'

Questi film sono enormi. È difficile identificare in maniera molto chiara quali siano gli elementi che sono effettivamente mutati dopo un cambio al timone della regia. Ma i lavori di questo film dovevano proseguire andando in una direzione differente.

Intervistato da Empire Magazine,– sceneggiatore di– ha avuto modo di tornare a parlare della sostituzione dicon, che ha preso le redini del progetto in corso d’opera. Come ribadito da Kasdan:

Howard, dal canto suo, ha tuttavia recentemente rivelato che l’impronta che Lord e Miller hanno dato al film è ancora presente nello spin-off di Star Wars.

In merito all’uscita d scena di Lord e Miler, già Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm, in passato, aveva dichiarato:

Adoro quei ragazzi, ma vengono da un background nell’animazione e nella sketch comedy. Quando fai questo genere di film c’è spazio per l’improvvisazione, tutti noi lo sappiamo. Ma tale spazio deve essere sempre all’interno di un processo molto strutturato, altrimenti mancherai l’obiettivo e non riuscirai a gestire le moltissime persone che sono al lavoro.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.