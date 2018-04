tempo di lettura 2'

Nel fumetto Marvel dedicato a Poe Dameron , possiamo apprendere quanto avvenuto all’interno di un breve salto temporale presente all’interno di. Nel settimo Episodio della saga vediamo difatti Poe e Finn sfuggire al Primo Ordine e precipitare su Jakku. Quando Finn si sveglia dopo l’incidente, tuttavia, Poe risulta sparito. I due si incontrano nuovamente tempo dopo presso la Resistenza. Nel numero 26 del fumetto (che salta dagli eventi precedenti a Il Risveglio della Forza a quelli successivi alla battaglia di Crait vista ne Gli Ultimi Jedi), Poe spiega in maniera dettagliata al suo amico come abbia fatto a riunirsi alla Resistenza dopo i fatti di Jakku.

Il pilota rivela difatti a Finn di aver azionato i dispositivi di espulsione dei sedili di entrambi poco prima dello schianto. Poe viene dunque sbalzato via dal caccia TIE. Finn – quando si risveglia dopo l’impatto e prima di poter ritrovare Poe – assiste all’esplosione del caccia. Ritenendo dunque Poe morto nello scoppio, Finn si avventura per il deserto. Poe, atterrato in un luogo relativamente distante, si imbatte in un mercante di rottami e, dopo averlo aiutato a scappare da un gruppo di ladri, riesce a strappare un passaggio fino a una stazione ubicata al centro di un crocevia di rotte, per poi riuscire a fare ritorno alla base della Resistenza su D’Qar.

Sul grande schermo, vediamo Rey, Finn e Poe riuniti con il Generale Leia alla fine di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. La loro avventura proseguirà in Star Wars: Episodio IX, diretto da J.J. Abrams, già regista de Il Risveglio della Forza.

Scritto da J.J. Abrams e Lawrence Kasdan, e diretto da Abrams, Star Wars: Il Risveglio della Forza è prodotto da Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Bryan Burk.

Nel cast John Boyega, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, e Max von Sydow oltre a membri del cast originale quali Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew e Kenny Baker. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, il film è uscito il 18 dicembre negli USA, il 16 in Italia.

