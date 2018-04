tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’(LEGO Ninjago: Il Film) sarebbero entrati a far parte del cast vocale di, nuovo film animato della Sony.

Il lungometraggio, basato su uno script di Chris Appelhans (concept designer di Monster House), è una rivisitazione in chiave moderna della storia del genio della lampada da Le Mille e una Notte.

Il resto del cast è composto da Natasha Liu Bordizzo (Crouching Tiger), Jimmy Wong (John Dies at the End), Bobby Lee (Splitting Up Together), John Cho (The Exorcist) e Jimmy O. Yang (Silicon Valley).

La pellicola approderà nelle sale americane nel 2019.