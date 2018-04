tempo di lettura 2'

a dominare la classifica di Fandango dei blockbuster più attesi dell’estate. I mesi estivi di quest’anno saranno ricchi di prodotti di punta degli studios ma è il cinefumetto dei fratelli Russo a registrare numeri da record ancor prima di uscire nelle sale. Le prevendite hanno già raccolto oltre 50 milioni di dollari.

Dai sondaggi a campione condotti da Fandango, il nuovo film dei Marvel Studios è dunque il titolo che desta più attenzione nel pubblico, seguito da Deadpool 2 e da Solo: A Star Wars Story. Nei primi dieci titoli troviamo anche Oceans’8 e Mamma Mia! Here We Go Again. All’ottavo post troviamo Sicario: Day of the Soldado, diretto da Stefano Sollima.

Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Zazie Beetz (Deadpool 2) sono le star emergenti alle quali il pubblico guarda con maggiore curiosità. Le superstar più amate, con film in uscita in estate, sono Ryan Reynolds (Deadpool 2) e Sandra Bullock (Ocean’s 8). Il family movie più atteso è Gli Incredibili 2.

Ecco la classifica completa:

Most Anticipated 2018 Summer Blockbuster:

1. Avengers: Infinity War (April 27)

2. Deadpool 2 (May 18)

3. Solo: A Star Wars Story (May 25)

4. Jurassic World: Fallen Kingdom (June 22)

5. Incredibles 2 (June 15)

6. Ocean’s 8 (June 8)

7. Mamma Mia! Here We Go Again (July 20)

8. Mission: Impossible – Fallout (July 27)

9. Sicario: Day of the Soldado (June 29)

10. Ant-Man and the Wasp (July 6)

Most Anticipated Summer Family Film:

1. The Incredibles 2 (June 15)

2. Christopher Robin (August 3)

3. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (July 13)

4. Show Dogs (May 18)

5. Teen Titans Go! To the Movies (July 27)

Fan Favorite Actress:

1. Sandra Bullock (Ocean’s 8)

2. Scarlett Johansson (Avengers: Infinity War)

3. Emilia Clarke (Solo: A Star Wars Story)

4. Zoe Saldana (Avengers: Infinity War)

5. Melissa McCarthy (Life of the Party)

Fan Favorite Actor:

1. Ryan Reynolds (Deadpool 2)

2. Chris Pratt (Jurassic World: Fallen Kingdom, Avengers: Infinity War)

3. Denzel Washington (The Equalizer 2)

4. Robert Downey, Jr. (Avengers: Infinity War)

5. Chris Evans (Avengers: Infinity War)

Rising Female Movie Star

1. Zazie Beetz (Deadpool 2)

2. Phoebe Waller-Bridge (Solo: A Star Wars Story)

3. Lily James (Mamma Mia! Here We Go Again)

4. Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp)

5. Awkwafina (Ocean’s 8, Crazy Rich Asians)

Rising Male Movie Star

1. Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story)

2. Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom)

3. Ashton Sanders (The Equalizer 2)

4. Lakeith Stanfield (Sorry to Bother You)

5. Josh Hamilton (Eighth Grade)

Most Anticipated Live-Action Comedy

1. The Spy Who Dumped Me (August 3)

2. Crazy Rich Asians (August 17)

3. Book Club (May 18)

4. Tag (June 15)

5. Life of the Party (May 11)

Fan Pick for Summer Sleeper

1. Crazy Rich Asians (August 17)

2. Sorry to Bother You (July 6)

3. Blindspotting (July 27)

4. Eighth Grade (July 13)

5. Hereditary (June 8)

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Fandango (via CBM)