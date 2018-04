tempo di lettura 2'

Come’è noto, la Disney ha acquisito gran parte degli asset della 21st Century Fox e – ad acquisizione completata – prodotti comee l’Universo Cinematografico Marvel (che, almeno per il momento, non sono destinati a incrociarsi) saranno comunque sotto l’ombrello di un’unica grande compagnia.

A tale proposito, a David Leitch stato chiesto con quale personaggio dell’UCM – in via del tutto ipotetica (e a oggi del tutto fantasiosa) – abbinerebbe volentieri Wade Wilson. E, come replicato da Leitch:

Ciò che adoro di Deadpool è che più lo si limita, più lo si confina in una scatola, più vorrà uscirne fuori. Affiancarlo a gente che lo metterebbe in secondo piano sarebbe un’ulteriore opportunità, per lui, di essere irriverente. Sarebbe una sfida poter conservare la sua natura inevitabilmente sovversiva. Credo potrebbe essere interessante, anche se non so dirvi con precisione come. Con chi lo si potrebbe abbinare? Con Captain America, sarebbe divertente. Non saprei. Sono un fan di tutto l’Universo Cinematografico Marvel, credo che Deadpool sarebbe divertente più o meno con chiunque!

Chiaramente, a oggi, prodotti come i capitoli di Deadpool e i film dell’UCM restano rigorosamente separati. La domanda a Leitch è volta semplicemente a volare un po’ con la fantasia e – come saggiamente ribadito dal regista – a sottolineare la natura peculiare di un eroe come Wade Wilson.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

