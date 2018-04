tempo di lettura 2'

Sul set di, aè stato lasciato molto spazio all’improvvisazione. Dopo l’uscita dei vari trailer, conosciamo alcune delle battute che il Mercenario Chiacchierone riserva un po’ a tutti, senza risparmiare niente e nessuno.

Il regista David Leitch ha da poco rivelato che mettere “insieme i pezzi”, dando una forma a tutte le irriverenti freddure dispensate dal protagonista, non è stato facile. E, come rivelato dal regista, potrebbero esserci differenze tra quanto mostrato nei trailer e quanto poi proiettato nelle sale. Come ammesso da Leitch:

Può esserci qualche battuta per la quale avevamo pensato a tre diverse opzioni. In quel caso, anche se ci piacevano tutte e tre, potevamo inserirne una sola nel film. Quindi il pubblico potrebbe accorgersi di qualche aggiunta o di qualche differenza [tra i trailer e il film]. Potrebbero effettivamente dirci “Ehi, prima [Deadpool] diceva una cosa e adesso ne dice un’altra!”. Non sono comunque dettagli che andranno a impattare sulla storia che abbiamo raccontato. Si tratta semplicemente delle battutacce e delle frecciate partorite da un genio come Ryan!

Non è ben chiaro, al momento, se alcune battute udite nei trailer saranno del tutto sostituite o semplicemente modificate nel montaggio finale del film.

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Fonte: Fandango