È Variety a riportare che il progetto di un nuovo adattamento per il grande schermo diha finalmente trovato due registi. Parliamo dei fratelli. Com’è noto, alla regia era precedentemente legato il nome di(sceneggiatore della trilogia de Il Cavaliere Oscuro, de L’Uomo d’Acciaio e di Batman v Superman: Dawn of Justice, nonché regista di Blade: Trinity), che ha poi fatto un passo indietro per via di un’agenda estremamente piena.

Quando al progetto era collegato al nome di Goyer, le riprese erano comunque previste per la primavera del 2018. Al momento, non sappiamo se la tabella di marcia dei lavori sia cambiata. Non sono stati fatti – per il momento – annunci relativi al potenziale cast da coinvolgere. I fratelli Nee hanno diretto titoli come The Last Romantic e Band of Robbers. Goyer – che aveva redatto anche uno script per il film – sarà comunque coinvolto nei lavori come produttore esecutivo.

Master of the Universe è già stato adattato in live-action per il grande schermo nel 1987, con Dolph Lundgren nel ruolo di He-Man e Frank Langella nella parte di Skeletor. Il franchise, nato all’inizio degli anni 80, comprende – oltre alla linea di giocattoli – serie animate, film di animazione, fumetti e videogiochi.

Il nuovo film dovrebbe uscire nelle sale nel mese di dicembre del 2019.

Fonte: Variety