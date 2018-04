tempo di lettura 2'

, il secondo spin-off cinematografico di, uscirà in Cina prima del previsto. Secondo gli ultimi report, il film didovrebbe debuttare nelle sale del Paese il 25 maggio, dunque in contemporanea con l’uscita negli Stati Uniti.

Dal rilancio di Star Wars nel 2015, le performance del franchise in Cina hanno spesso registrato numeri al di sotto delle aspettative. Alcune analisi hanno evidenziato come molti spettatori cinesi siano meno appassionati degli americani alla vicenda d’insieme narrata dalla saga, trovando più difficile stabilire collegamenti tra i vari capitoli e risultando meno propensi a “documentarsi” sui film che hanno preceduto titoli come il settimo o l’ottavo episodio. In sostanza – e chiaramente con le dovute eccezioni – una parte importante del pubblico cinese sembra tendenzialmente meno propensa a voler tener presente la timeline della saga (specialmente per quanto riguarda gli spin-off, che sono ambientati all’interno di “finestre temporali” tra i vari capitoli).

Anche sulla base di tali considerazioni, in Cina il film con Alden Ehrenreich risulta avere – a oggi – il titolo di “Ranger Solo”. Titolo che darebbe meno l’impressione di dover avere presente le vicende di altri film della saga per poter vedere – o quantomeno per poter apprezzare maggiormente – il film di Howard. Al momento, come riportato da Variety, il film non sembra particolarmente atteso dai cinesi.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonti: Variety, CB, Cinemablend