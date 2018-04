Aspettando Avengers: Infinity War

tempo di lettura 5'

Tutto ha condotto a questo.

Ci siamo: tra pochi giorni, Avengers – Infinity War sarà finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Si tratta di un grande traguardo per i Marvel Studios: con il film dedicato alle Guerre dell’Infinito inizia a chiudersi un capitolo importantissimo nella storia dei cinecomic della Casa delle Idee, a 10 anni esatti dall’approdo nei cinema del primo episodio del franchise che ha dato inizio a tutto.

In attesa che il colossale cinecomic diretto da Anthony e Joe Russo arrivi nelle sale italiane il prossimo 25 aprile (noi lo vedremo all’Arcadia di Melzo il 24 notte), ecco cosa bisogna tenere a mente dei 18 film che lo hanno preceduto.

Avengers: Age of Ultron – 22 aprile 2015

Creazione

“Vedete, la bellezza della cosa… l’ineluttabilità? Ti sollevi solo per cadere. Voi, Avengers, siete la mia meteora, la mia spada agile e terribile, e la terra si squarcerà col peso del vostro fallimento“

Age of Ultron gira attorno al concerto di creazione, creatura e creatore e chiude il cerchio del peso che Tony si porta dentro per tutti i film precedenti, andando a mostrare fisicamente quale sia la sua paura più grande e quanto la sua ossessione di “proteggere la cosa a cui lui tiene di più” porti alla creazione di una sorta di Apocalisse. Bruce e Tony “giocano” con l’intelligenza artificiale un po’ come il dottor Frankenstein con la sua creatura giocava con la vita e la morte e, senza saperlo, spinti da motivazioni diverse, creano qualcosa al di là dell’umana comprensione e che mette tutti i vendicatori di fronte forse all’unica verità: l’unica salvezza della terra è l’estinzione del genere umano. La genesi di Ultron e quella di Visione incarnano infatti i due opposti della creazione: la forza distruttrice che tende all’immortalità sacrificando ciò che è necessario per raggiungerla e la forza creatrice che vede negli umani e nella loro caducità la vera essenza del bello e il vero significato della vita.

Un gioco di forza tra creazione e “miracoli” sul cui sfondo si muove un team di Avengers sempre più collaudato ignaro o forse per la prima volta cosciente delle forze in gioco nell’universo, forse troppo grandi da affrontare per loro. Sarà questo il destino che li attende in Infinity War?

Aspettando Infinity War

Avengers: Age of Ultron è il primo film in cui si allude in maniera diretta alla mitologia di Black Panther, un mondo che sarà esplorato tre anni dopo con il film dedicato a Pantera Nera. In una scena Bruce Banner e gli altri supereroi menzionano il Wakanda e nel corso della storia si imbattono in Ulysses Klau, che sarà una figura chiave nel film di Ryan Coogler.

Ciò che più anticipa di gli eventi futuri e che ne riassume altri passati (o almeno ci prova) è la visione di Thor scatenata da Scarlet Witch e che poi il Dio del Tuono ripercorre nella grotta in compagnia di Erik Selvig.

Nella visione il figlio di Odino scopre alcuni dettagli sulle Gemme dell’Infinito rivenute: l’Orb, lo Scettro, l’Aether e il Tesseract).

Il finale ci mostra la nuova squadra degli Avengers anticipando gli eventi di Captain America: Civil War. Scarlet Witch si è unita al team (con un nuovo costume), così come Visione, Falcon, Cap e Vedova Nera. Occhio di Falco torna dalla sua famiglia. Thor, invece, dirà ai suoi compagni che è preoccupato per il ritrovamento delle Gemme dell’Infinito: “La gemma della Mente è la quarta gemma dell’Infinito che spunta fuori negli ultimi anni. Non è una coincidenza” e quindi promette di indagare. Thor: Ragnarok ci mostrerà che la indagine non ha portato i suoi frutti: “Me ne sono andato in giro per il cosmo. Cercavo magia e certe Gemme dell’Infinito. Non ho trovato niente e poi mi sono imbattuto in un sentiero di morte e distruzione” dirà il Duo del Tuono all’inizio del film di Taika Waititi.

Nella scena dei titoli di coda Thanos indossa il Guanto dell’Infinito e promette di mettersi da solo alla ricerca delle Gemme. In Thor: Ragnarok scopriremo quindi che il guanto presente nella camera sotterranea di Odino è un falso, mentre in Infinity War che il Titano Folle sguinzaglierà i suoi seguaci per cercare le Gemme dell’Infinito.

Curiosità



Scarlett Johansson era incinta durante le riprese, perciò la produzione girò tutte le sue scene durante l’inizio della gravidanza. Questo significò però non partecipare a molte scene d’azione.

Danny Elfman scrisse una parte della colonna sonora contribuendo al lavoro già svolto da Bryan Tyler

scrisse una parte della colonna sonora contribuendo al lavoro già svolto da Bryan Tyler

Ecco il minutaggio dedicato ad ogni personaggi: Captain America = 50:25 | Iron Man = 45:34 | Vedova Nera = 33:07 | Quicksilver = 26:4| Bruce Banner/Hulk = 23:55 | Scarlet Witch = 20:59 | Occhio di Falco = 19:56 | Thor = 14:18 | Visione = 8:41

È il primo film in cui Thor appare senza Loki. Tom Hiddleston girò anche una comparsa (nella scena della visione di Thor scatenata da Scarlet Witch), ma fu tagliata durante la post-produzione

La battuta di Occhio di Falco riferita a Quicksilver: "Nessuno lo saprà mai. L'ultima volta che l'ho visto Ultron era seduto sopra di lui. Sì, si mancherà quel figlio di una saetta" fu improvvisata da Jeremy Renner

Quicksilver è il primo personaggio di rilievo dei film Marvel a morire definitivamente. Joss Whedon rivelò di aver girato una scena alternativa in cui Pietro riesce a guarire dalle ferite riportata. Fu inoltre girato il finale alternativo in cui compare accanto a sua sorella con un nuovo costume

La scena di Wanda che urla per la morte del fratello fu in origine girata in Italia. Poi fu rigirata durante le riprese aggiuntive, anche se non sono chiari i motivi

Joss Whedon ebbe molti problemi con i Marvel Studios durante la post-produzione. La sequenza della grotta con Thor doveva in origine essere molto più lunga, ma ai piani alti gli imposero di scegliere tra quella sequenza e le scene alla fattoria di Occhio di Falco

Il regista ammise inoltre di aver cercato di depistare gli spettatori nel corso della pellicola con indizi per lasciare intendere che Occhio di Falco sarebbe morto

