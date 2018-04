tempo di lettura 2'

Dal giorno in cui laha deciso di rendere lae idue entità distinte e da quandonon deve più rispondere a Isaac “Ike” Perlmutter, il rigido boss della divisione editoriale della Casa delle Idee, la girandola dei registi coinvolti nell’Universo Cinematografico Marvel si è come per magia interrotta e lo studio ha cominciato a collaborare in maniera stabile con i vari filmmaker ingaggiati di volta in volta.

Basta citare i casi dei fratelli Russo o James Gunn.

In svariate occasioni, tanto Kevin Feige quanto i registi di cui sopra hanno parlato di quanto sia importante avere un feedback reciproco costante quando si realizzano film che sono tanto delle opere a sé stanti quanto tasselli di una narrazione condivisa.

Proprio per questa ragione, i fratelli Russo hanno già mostrato Avengers: Infinity War ad alcuni colleghi:

A questo punto, abbiamo consentito a James Gunn, Jon Watts e Ryan Coogler di vedere il film. Si tratta di lavorare a una pellicola che influenzerà il prosieguo del racconto.

La dichiarazione conferma anche, in maniera abbastanza diretta, quello che peraltro tutti già sospettavamo: sarà sempre Ryan Coogler a dirigere il sequel di Black Panther.

Tempo fa, i fratelli Russo avevano anche spiegato di essere in contatto con Peyton Reed, regista di Ant-Man e relativo seguito, e con Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.