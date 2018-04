tempo di lettura 1'

Continua il calo al box-office italiano: come detto, complice anche il bel tempo, sarà un weekend poco mosso al botteghino.

Al primo posto, venerdì, resta Escobar – Il Fascino del Male, con 207mila euro e un totale di 376mila euro in due giorni. Seconda posizione per Rampage – Furia Animale, che incassa 93mila euro e sale a 1.6 milioni complessivi, mentre al terzo posto Io Sono Tempesta incassa 55mila euro e sale a un milione complessivo. Quarta posizione per Ready Player One, con 39mila euro e un totale di 4.5 milioni di euro, mentre al sesto posto troviamo la seconda nuova uscita della settimana, Ghost Stories, con 37mila euro e un totale di 68mila euro.

Le altre nuove uscite: Molly’s Game al settimo posto incassa 33mila euro e sale a 60mila euro in due giorni, Il Tuttofare all’ottavo posto incassa 31mila euro e sale a 55mila euro in due giorni, mentre all’undicesimo posto L’Amore Secondo Isabelle incassa 16mila euro (26mila euro in due giorni). Doppio Amore, al sedicesimo, non arriva a diecimila euro (14mila in due giorni).