tempo di lettura 3'

Earth – Un giorno straordinario

di Carrie – Lo Sguardo di Satana

Koch Media per il mese di maggio riserva delle nuove ed interessanti uscite per quanto riguarda il mercato home video. Saranno disponibili dal mese sopracitato titoli comee una nuova edizione speciale in Dvd e Blu-ray, cult di Brian De Palma.

Qui di seguito potete leggere il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni sui vari titoli:

A maggio Koch Media porta in home video nuove meraviglie, indimenticabili avventure ed edizioni da paura!

Partendo da Midnight Factory, arriverà in home video il successo cinematografico The Midnight Man, affiancato dalla riedizione del grande cult del genere horror Carrie – Lo sguardo di Satana, per la linea Midnight Classics.

Dopo l’uscita evento al cinema il 22, 23 e 24 aprile, uscirà a maggio lo spettacolare documentario Earth – Un giorno straordinario, narrato da Diego Abatantuono.

Questo mese sarà contraddistinto anche da due leggendarie nuove uscite d’animazione: la divertente avventura cinematografica Bigfoot Junior e Dragon Ball Film Collection, un imperdibile cofanetto per gli appassionati di anime.

Tra le novità del mese, infine, anche un film omaggio agli anni ‘80 che ha tutte le caratteristiche per diventare un piccolo cult: Turbo Kid.

Dopo l’uscita del cofanetto de L’Armata delle tenebre, è in arrivo un nuovo appuntamento con l’etichetta Midnight Classics: il capolavoro di Brian De Palma Carrie – Lo sguardo di Satana, un cult del genere horror che racconta le terribili vicissitudini della giovane Carrie (interpretata da una giovanissima e iconica Sissy Spacek), presa di mira da un gruppo di bulli della propria scuola, e pronta a reclamare la sua vendetta in un finale che ha fatto la storia del cinema. Il film sarà disponibile a partire dal 17 maggio in un’edizione speciale mediabook contenente tre dischi, sia in DVD che in Blu-Ray e sarà contraddistinta da esclusivi contenuti speciali: un book da collezione di 20 pagine e oltre 4 ore di contenuti extra.

Dopo il successo nelle sale cinematografiche (oltre 1 milione di euro incassati), l’appuntamento Midnight Factory del mese è con The Midnight Man, che vede nel cast grandi icone del genere horror come Robert Englund. Il film sarà disponibile dal 17 maggio in edizione limitata con booklet, in formato DVD e Blu-Ray. Rovistando nella soffitta della nonna, la giovane Alex trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente, risveglierà l’ “Uomo della Mezzanotte”, uno spirito malvagio che trasforma gli incubi in realtà…

Dopo uno speciale evento nei cinema il 22, 23 e 24 aprile, in occasione della Giornata della Terra, il 17 maggio uscirà in home video il documentario Earth – Un giorno straordinario, disponibile in triplice formato: DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD. La voce di Diego Abatantuono ci accompagna in un’esperienza unica e indimenticabile, in un viaggio ai quattro angoli del pianeta: dalla Savana africana alle foreste dell’Ecuador, dalla Cina fino al Polo Nord. Realizzato nell’arco di 5 anni, il film è uno spettacolare omaggio al nostro pianeta caratterizzato da immagini di una qualità straordinaria, supportate dalla massima tecnologia attualmente disponibile con audio Dolby Atmos e video Dolby Vision.

La divertente avventura d’animazione Bigfoot Junior, reduce da un risultato straordinario al box office (oltre 1.7 milioni di euro), arriva in DVD e Blu-Ray il 17 maggio. Questa rivisitazione della leggenda di Bigfoot è pronta a conquistare tutta la famiglia! Adam ha tredici anni e vive solo con la madre. Un giorno, dopo che il suo corpo comincia a cambiare in modo assai vistoso (i capelli gli ricrescono nottetempo, i piedi gli crescono a dismisura), il ragazzo, alla ricerca dei motivi della sua trasformazione, decide di andare più a fondo sull’identità di suo padre, che purtroppo non ha mai conosciuto…

Un nuovo imperdibile appuntamento attende poi gli amanti degli anime. Sempre il 17 maggio, infatti, uscirà un nuovo cofanetto dedicato alla saga di Dragon Ball: Dragon Ball Film Collection, la raccolta integrale ed esclusiva di tutti i film della serie basata sull’omonimo manga di Akira Toriyama in un’edizione speciale composta da ben 20 DVD.

Ultima curiosa chicca del mese è l’avventuroso Turbo Kid, che sarà disponibile dal 17 maggio in versione DVD e Blu-Ray. In un futuro post apocalittico, The Kid, un orfano emarginato, incontra una misteriosa ragazza. I due diventano amici, fino a quando Zeus, il capo sadico di Wasteland, rapisce la giovane. Per salvarla, The Kid dovrà superare le sue paure e liberare Wasteland dal male. Diretto da Flip Van Der Kuil e Steffen Haars il film è un omaggio alla cultura cinematografica (ma non solo) degli anni ‘80, a cominciare dalla trilogia di George Miller dedicata al personaggio di Mad Max.