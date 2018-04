tempo di lettura 10'

Dal 4 luglio sarà disponibile in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 3D e 4K Ultra HD, film diretto da Steven S. DeKnight (Kubo e la Spada Magica) approdato nelle nostre sale a marzo.

Qui di seguito potete leggere il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni a riguardo:

JOHN BOYEGA E SCOTT EASTWOOD SONO I PROTAGONISTI DELLA NUOVA AVVENTURA CARICA D’AZIONE

PACIFIC RIM – LA RIVOLTA

DISPONIBILE IN DVD, BLU-RAY™, BLU-RAY™ 3D, 4K ULTRA HD E DIGITAL HD DAL 4 LUGLIO

Dieci anni dopo le vicende del primo film, i Kaiju fanno ritorno in Pacific Rim – La Rivolta con una nuova letale minaccia che riaccende il conflitto tra questi mostri alieni di distruzione di massa e i Jaegers, le super-macchine pilotate da esseri umani costruite per distruggerli.

Pacific Rim – La Rivolta arriva nelle versioni 4K Ultra HD, Blu-rayTM 3D, Blu-rayTM,, DVD e Digital HD il 4 luglio 2018 e con Universal Pictures Home Entertainment. Costruito a partire dallo straordinario mondo visivo del primo film, Pacific Rim – La Rivolta mostra un campo di battaglia di nuova generazione, con Jaeger modificati e migliorati e nuovi Kaiju, e offre uno spettacolo affascinante e all’avanguardia, perfetto per una serata da passare a casa con adrenalina. Vivi l’esperienza di effetti speciali unici nel suo genere e oltre quaranta minuti di contenuti speciali disponibili nel nuovo capitolo del film.

In Pacific Rim – La Rivolta diretto da Steven S. DeKnight, John Boyega (Star Wars: Il risveglio della forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost, un tempo promettente pilota Jaeger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell’uomo sui mostruosi “Kaiju“. Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l’umanità, gli viene concessa un’ultima possibilità per dimostrarsi all’altezza dell’eredità lasciata dal padre. A Jake si unisce il talentuoso pilota rivale Lambert (Fast & Furious 8, Scott Eastwood), l’hacker di Jaeger 15enne Amara (la giovane Cailee Spaeny, al suo debutto), i veterani Charlie Day (C’è sempre il sole a Philadelphia), Rinko Kikuchi (Pacific Rim), Burn Gorman (Il cavaliere oscuro – Il ritorno) ed un talentuoso gruppo di coraggiosi giovani cadetti. Il cast internazionale include anche Tian Jing (Kong: Skull Island) e Adria Arjona (Emerald City). Ribellandosi per diventare la più potente linea di difesa mai esistita, faranno rotta verso una nuova, spettacolare avventura di portata gigantesca.

CONTENUTI EXTRA NEL FORMATO BLU-RAYTM E 4K ULTRA HD :

Scene eliminate con Commento del regista Steven S. DeKnight

Hall of Heroes – John Boyega ci porta attraverso l’incredibile armeria e gli innovativi potenziamenti dell’ultima generazione di Jaeger all’interno del film.

Il collegamento a La Rivolta – Il cast e la troupe parlano di come il mondo di Pacific Rim sia cambiato nei dieci anni dopo le vicende del primo film.

Il mondo nascosto di La Rivolta – L’umanità ha vinto la Guerra Kaiju, ma ogni guerra ha le sue vittime. John Boyega e Steven S. DeKnight ci fanno fare un tour della “Relief zones” costiere.

Diventare cadetti – Entra nello Shatterdome e scopri la sfiancante preparazione fisica e mentale richiesta dai giovani attori che hanno interpretato i cadetti PPDC.

Un cattivo inaspettato – Scopri le motivazioni segrete che hanno spinto uno degli eroi più amati del film originale a diventare un cattivo ossessionato dalla distruzione dell’umanità.

I Jaegers di livello superiore – Il cast e la crew discutono le fantastiche migliorie del programma Jaeger negli anni rispetto al primo film.

Sono Scrapper – L’attrice Cailee Spaeny racconta la storia di Scrapper, l’incredibile Jaeger che ha costruito da sola e le sue numerose abilità.

Diventare Mega – I realizzatori del film ci portano all’interno delle sfide tecniche e creative della creazione più letale che la Pan Pacific Defense Corp abbia mai affrontato: il Mega Kaiju!

I segreti di Shao – Vieni a conoscere la donna dietro la Shao Industries. L’attrice Tian Jing condivide le sue opinioni sull’enigmatica magnate tecnologica Liwen Shao.

Il ritorno di Mako – L’attrice Rinko Kikuchi ed il regista Steven S. DeKnight ci spiegano il significato del ritorno di Mako Mori e l’importanza degli eventi di Pacific Rim – La rivolta .

Commento al film con il regista Steven S. DeKnight

CONTENUTI EXTRA NEL FORMATO DVD:

Scene eliminate con Commento del regista Steven S. DeKnight

Hall of Heroes – John Boyega ci porta attraverso l’incredibile armeria e gli innovativi potenziamenti dell’ultima generazione di Jaeger all’interno del film .

Il collegamento a La Rivolta – Il cast e la troupe parlano di come il mondo di Pacific Rim sia cambiato nei dieci anni dopo le vicende del primo film.

Il mondo nascosto di La Rivolta – L’umanità ha vinto la Guerra Kaiju, ma ogni guerra ha le sue vittime. John Boyega e Steven S. DeKnight ci fanno fare un tour della “Relief zones” costiere.

Diventare cadetti – Entra nello Shatterdome e scopri la sfiancante preparazione fisica e mentale richiesta dai giovani attori che hanno interpretato i cadetti PPDC .

Un cattivo inaspettato – Scopri le motivazioni segrete che hanno spinto uno degli eroi più amati del film originale a diventare un cattivo ossessionato dalla distruzione dell’umanità.

I Jaegers di livello superiore – Il cast e la crew discutono le fantastiche migliorie del programma Jaeger negli anni rispetto al primo film.

Sono Scrapper – L’attrice Cailee Spaeny racconta la storia di Scrapper, l’incredibile Jaeger che ha costruito da sola e le sue numerose abilità.

Diventare Mega – I realizzatori del film ci portano all’interno delle sfide tecniche e creative della creazione più letale che la Pan Pacific Defense Corp abbia mai affrontato: il Mega Kaiju!

I segreti di Shao – Vieni a conoscere la donna dietro la Shao Industries. L’attrice Tian Jing condivide le sue opinioni sull’enigmatica magnate tecnologica Liwen Shao.

Il ritorno di Mako – L’attrice Rinko Kikuchi ed il regista Steven S. DeKnight ci spiegano il significato del ritorno di Mako Mori e l’importanza degli eventi di Pacific Rim – La rivolta .

Commento al film con il regista Steven S. DeKnight

CAST & CREW:

Cast: John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona, Max Zhang, Charlie Day

Diretto da: Steven S. DeKnight

Scritto da: Steven S. DeKnight, Emily Carmichael, Kira Snyder, T.S. Nowlin

Prodotto da: Mary Parent p.g.a. , Cale Boyter p.g.a. , Guillermo del Toro, John Boyega, Femi Oguns, Thomas Tull, Jon Jashni

Produttore esecutivo: Eric McLeod

Direttore della fotografia: Dan Mindel ASC, BSC

Scenografie: Stefan Dechant

Montaggio: Zach Staenberg ACE , Dylan Highsmith, Josh Schaeffer

Costumi: Lizz Wolf

Musiche: Lorne Balfe

Casting: Sarah Halley Finn CSA

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 111 minuti ca.

Video: 16:9 2.40:1 Widescreen

Audio: Italiano, Inglese, Francese, Ceco, Polacco – Dolby Digital Plus 7.1

Sottotitoli: Inglese, Cantonese, Mandarino, Ceco, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Greco, Italiano, Coreano, Norvegese, Polacco, Rumeno, Svedese

Contenuti Speciali: I contenuti speciali sono presenti nell’edizione Blu-rayTM presente nella confezione

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™ 3D:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 111 minuti ca.

Video: 16:9 2.40:1 Widescreen

Audio: Italiano (Dolby Digital Plus 7.1), Inglese (Dolby Atmos), Tedesco (Dolby Atmos), Turco (Dolby 5.1)

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: Scene eliminate con Commento del regista Steven S. DeKnight Hall of Heroes •

• Il mondo nascosto di La Rivolta • Diventare cadetti • Un cattivo • I Jaegers di livello superiore • Sono Scrapper • Diventare Mega •I segreti di Shao • Il ritorno di Mako • Commento al film con il regista Steven S. DeKnight

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 111 minuti ca.

Video: 16:9 2.40:1 Widescreen

Audio: Italiano (Dolby Digital Plus 7.1), Inglese (Dolby Atmos), Tedesco (Dolby Atmos), Turco (Dolby 5.1)

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: Scene eliminate con Commento del regista Steven S. DeKnight Hall of Heroes •

• Il mondo nascosto di La Rivolta • Diventare cadetti • Un cattivo • I Jaegers di livello superiore • Sono Scrapper • Diventare Mega •I segreti di Shao • Il ritorno di Mako • Commento al film con il regista Steven S. DeKnight

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione

Dischi: 1

Durata: 111 minuti ca.

Audio: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco – Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Tedesco, Turco

Contenuti Speciali: Scene eliminate con Commento del regista Steven S. DeKnight Hall of Heroes •

• Il mondo nascosto di La Rivolta • Diventare cadetti • Un cattivo • I Jaegers di livello superiore • Sono Scrapper • Diventare Mega •I segreti di Shao • Il ritorno di Mako • Commento al film con il regista Steven S. DeKnight

