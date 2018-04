Spoiler

Non manca molto all’uscita nelle sale di, il nuovo spin-off di Star Wars dedicato alla gioventù della celebre canaglia spaziale. Non sono molti, tuttavia, i dettagli circa la trama e i personaggi che vedremo in azione.

Poco si sa, ad esempio, di Enfys Nest, misterioso personaggio mascherato che potrebbe essere il principale villain del film. Una ipotesi particolarmente accreditata è che dovrebbe trattarsi di un personaggio di sesso maschile: Star Wars Insider si riferisce al potenziale villain etichettandolo come un lui e non come una lei. Viene inoltre descritto come un brutale, violento ed enigmatico leader di una gang di predoni – i Cloud-Riders.

Tuttavia, sono molte le speculazioni (non confermate) che ipotizzano che il villain possa rivelarsi – a seguito di un colpo di scena – una donna. Nel corso di un’intervista Jon Kasdan, co-sceneggiatore del film con il padre Lawrence, aveva dichiarato:

Per comprendere chi sia Enfys è prima necessario comprendere quale sia il ruolo di Woody Harrelson, che interpreta un personaggio di nome Beckett. Questi è un criminale esperto, un vero professionista che va a caccia di grossi affari e che ha una ciurma. Uno dei suoi avversari è una gang di veri e propri pirati e il leader di quella gang è Enfys Nest.

Per quanto siano parole dei Kasdan, è bene adottare un atteggiamento moderatamente prudente: i due non hanno mai specificato se Enfys Nest sia o meno il villain principale del film di Ron Howard.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

Fonti: Reddit, CB