tempo di lettura 1'

La notizia arriva da Bloodydisgusting

La Warner Bros. ha fissato al 2019 l’uscita di un nuovo capitolo appartenente al cosiddetto Conjuring Universe lanciato da James Wan e dalla New Line Cinema nel 2013 con The Conjuring, il primo film tratto dalle investigazioni della coppia di ricercatori del paranormale (definiti come ciarlatani da molte voci) Ed e Lorraine Warren.

Il “misterioso” del titolo si deve al fatto che, attualmente, non si conosce “l’identità” del lungometraggio in questione. Potrebbe trattarsi del terzo Conjuring, dello spin-off dedicato all’Uomo Storto, inquietante creatura che ha fatto “capolino” sul grande schermo in The Conjuring – Il Caso Enfield o, addirittura, di un film nuovo di zecca.

Ad oggi sono usciti quattro film del franchise, i due Conjuring e i due Annabelle, con The Nun previsto per il corso del 2018.

Ovviamente vi terremo aggiornati…