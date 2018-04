Aspettando Avengers: Infinity War

tempo di lettura 4'

Tutto ha condotto a questo.

Ci siamo: tra pochi giorni, Avengers – Infinity War sarà finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Si tratta di un grande traguardo per i Marvel Studios: con il film dedicato alle Guerre dell’Infinito inizia a chiudersi un capitolo importantissimo nella storia dei cinecomic della Casa delle Idee, a 10 anni esatti dall’approdo nei cinema del primo episodio del franchise che ha dato inizio a tutto.

In attesa che il colossale cinecomic diretto da Anthony e Joe Russo arrivi nelle sale italiane il prossimo 25 aprile (noi lo vedremo all’Arcadia di Melzo il 24 notte), ecco cosa bisogna tenere a mente dei 18 film che lo hanno preceduto.

Doctor Strange – 26 ottobre 2016

Prospettiva

“Non tutto ha un senso. Non tutto deve averlo. Dimentica ciò che credi di sapere“.

Cambiare prospettiva non è mai semplice, lo è ancora meno se sei Stephen Strange e se tutto ciò che credi di volere dalla vita – successo, fascino, soldi – ti viene strappato via e ti rimane solo dolore, trauma e abbandono. L’ego che portavi come un vanto ora allontana le persone che tengono a te e l’amore che non hai mai conosciuto (ma che ti era così vicino) è stato cacciato via dalla tua stessa arroganza.

Ripartire da zero è difficile, eppure, a volte, ti fa capire quanto invece le cose che contano e la vera conoscenza siano altro: tutto quello che si crede di sapere o di essere spesso non è nemmeno lontanamente vicino all’essenza vera delle cose e al loro significato più profondo. Il percorso di meditazione e esercizio intrapreso per riavere la sua vecchia vita e le sue mani poterà Stephen Strange molto oltre e si renderà presto conto di quanto i suoi bisogni superficiali non fossero niente in confronto ai misteri universali.

Aspettando Infinity War

Doctor Strange introduce elementi nuovi quali magia e misticismo nell’Universo Cinematografico Marvel. Ma non solo: attraverso la figura dell’Antico, interpretata da Tilda Swinton, Strange apprende dell’esistenza delle dimensioni alternative, come la Dimensione Astrale, la Dimensione Oscura e la Dimensione Specchio.

Scopre anche della possibilità di manipolare il tempo grazie all’Occhio di Agamotto, che alla fine del film scopriremo essere una Gemma dell’Infinito. Nei momenti conclusivi della pellicola apprendiamo inoltre che Strange diventa il nuovo guardiano del santuario di New York.

Mordo ha preso molto male la scoperta che l’Antico attingesse poteri dalla Dimensione Oscura e nella sequenza dei titoli di coda assistiamo alla genesi di un nuovo cattivo: la scena pone infatti le basi per la trasformazione di Mordo da alleato e amico di Doctor Strange a nemico. Lo vediamo infatti intento a rubare i poteri del personaggio di Benjamin Bratt e dichiarare “Ci sono troppi Stregoni in giro”.

L’altra sequenza è tratta direttamente da Thor: Ragnarok, anche se con qualche differenza nel montaggio ed è diretta da Taika Waititi. A quanto pare lo Stregone Supremo ha intenzione di sgombrare la Terra da qualsiasi minaccia “mistica”, categoria in cui rientrano tanto Thor quanto il suo fratellino Loki. Strange accoglie il Dio del Tuono presso il suo Sanctum Sanctorum e accetta di aiutarlo a ritrovare su padre Odino a una condizione: sia lui che Loki devono abbandonare il pianeta.

Curiosità

Durante le riprese in esterni Benedict Cumberbatch entrò in una fumetteria e acquistò un fumetto di Doctor Strange

La reazione di Rachel McAdams nella scena dello stanzino in ospedale è vera: durante le riprese della sequenza il mocio cadde per errore e il regista decise di tenere l’inquadratura nel film con l’attrice spaventata morte

nella scena dello stanzino in ospedale è vera: durante le riprese della sequenza il mocio cadde per errore e il regista decise di tenere l’inquadratura nel film con l’attrice spaventata morte



Michael Giacchino scrisse la colonna sonora di questo film e di Into Darkness – Star Trek , entrambi con Benedict Cumberbatch. C’è un passaggio nel film in cui la colonna sonora è vicinissima a quella di Star Trek.

scrisse la colonna sonora di questo film e di , entrambi con Benedict Cumberbatch. C’è un passaggio nel film in cui la colonna sonora è vicinissima a quella di Star Trek. Nelle scene finali del film, Stephen Strange entra nella Dimensione Oscura e si ritrova faccia a faccia con Dormammu . Come spiegato dal regista, il volto è ispirato a quello di Benedict!

. Come spiegato dal regista, il volto è ispirato a quello di Benedict! James Gunn svelò che durante le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 2 , tra un ciak e l’altro con Zoe Saldana, fu lui a girare il cammeo di Stan Lee in Doctor Strange . Nel cinecomic di Scott Derrickson il guru Marvel fa una breve comparse mentre legge il libro “Le porte della percezione”, ma le cose sarebbero potute andare diversamente, come spiegato dal filmmaker con una lista dei ciak alternativi: Stan che legge un libro, si avvicina all’uomo accanto a lui e gli chiede: “Sa per caso cosa vuol dire che excelsior?” Stan che muore dalle risate e urla: “Non capisco perché sto ridendo! Sono matto!” Stan che ride istericamente con un libro di Garfield e dice: “ODIA i lunedì ma AMA la lasagna!” L’ultima scena nello specifico era stata quella scelta dalla produzione, ma poi fu giudicata poco immediata e quindi tagliata a favore di quella oggi presente nel film con Benedict Cumberbatch.

, tra un ciak e l’altro con Zoe Saldana, fu lui a girare il cammeo di Stan Lee in . Nel cinecomic di Scott Derrickson il guru Marvel fa una breve comparse mentre legge il libro “Le porte della percezione”, ma le cose sarebbero potute andare diversamente, come spiegato dal filmmaker con una lista dei ciak alternativi: Il nome di Stephen Strange era già nella lista dei bersagli dell’HYDRA, nonostante non fosse ancora diventato il mistico e potentissimo difensore della Terra, in Captain America: the Winter Soldier. Il motivo lo ha svelato Kevin Feige:

È un chirurgo molto conosciuto. Ha ricevuto un sacco di premi, di targhe celebrative. Frequenta svariate serate di gala, il suo nome è noto in giro. Proprio per questo motivo i computer dell’Hydra lo riconoscono come una possibile minaccia.

