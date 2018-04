tempo di lettura 2'

Non conosco i dettagli della cosa. Penso solo a quanto sia emozionante che, proprio in questo momento, Brie Larson stia girando Captain Marvel. Ciò che trovo emozionante è che in molti campi di questa industria le donne stiano raggiungendo ruoli di primo piano. Non si tratta solo di tempi che cambiano, ma anche della possibilità di rendere migliore questo mondo. Quindi, sono ottimista per il futuro!

ed, nel cast di, hanno certamente sentito le speculazioni circa la possibilità che i Marvel Studios possano mettere in cantiere un film con un cast di sole attrici. Entrambe, per quanto approvino l’idea, non ne conoscono tuttavia gli eventuali dettagli. Come dichiarato da Gurira:

Olsen ha inoltre scherzato sull’ipotesi – non in cantiere – di un altro eventuale film del franchise:

Io e Paul Bettany scherziamo spesso sul fatto che ci piacerebbe uno spin-off che adattasse House of M [fumetto che ipotizza un realtà alternativa nella quale Visione e Scarlet Witch hanno un futuro insieme], realizzato come un vero e proprio film indipendente.

Chiaramente, nessuno dei due progetti è in cantiere. Gurira (The Walking Dead) riprenderà in Avengers: Infinity War il ruolo già ricoperto in Black Panther.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Fonte: CBM