Questa sera a Los Angeles si terrà la premiere di Avengers: Infinity War.

Il nuovo attesissimo film Marvel sarà nelle sale italiane dal 25 aprile, anche in 3D, in concomitanza con il decimo anniversario di Marvel Studios. Terzo capitolo degli Avengers e diciannovesimo film targato Marvel Studios fino a oggi, Avengers: Infinity War sarà distribuito in circa 900 copie da The Walt Disney Company Italia.

Quello di L.A. sarà il vero e proprio debutto della pellicola nella sua interessa visto che nei vari eventi per i fan tenutosi in giro per il mondo sono stati mostrati solo ed esclusivamente una trentina di minuti circa del kolossal.

Proprio per tale ragione, i fratelli Russo hanno postato un nuovo avviso su Facebook, nuovamente accompagnato dall’hashtag #ThanosDemandsYourSilence in cui, per evitare d’incappare in qualsivoglia genere di spoiler, i filmmaker invitano i fan e le fan dell’UCM a evitare i social o internet in generale fino a che non avranno avuto modo di gustare il film in una sala cinematografica.

Ecco l’avviso:

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.