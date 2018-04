Avengers: Infinity War, i fratelli Russo smentiscono il rumour sul personaggio interpretato da Peter Dinklage

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Qualche giorno fa, in una videointervista realizzata durante la promozione stampa del film in Inghilterra, i filmmaker, interpellati in materia, si sono limitati a dire che “Lo riconoscerete. Magari ci vorrà un attimo o due, ma lo riconoscerete di certo”.

Poi, all’improvviso, le speculazioni hanno cominciato a fluire copiose grazie alla clip in cui Captain America, Vedova Nera e Falcon affrontano l’Ordine Nero di Thanos in cui la voce di Gamma Corvi pareva appunto quella della star de Il Trono di Spade.

In un’intervista rilasciata a CinemaBlend i fratelli Russo hanno smentito il tutto:

JR: Gamma Corvi è un gentleman di nome Michael Shaw. AR: Proprio come per Thanos per il quale, con Josh Brolin, abbiamo voluto una performance molto realistica e con i piedi per terra, abbiamo voluto fare altrettanto anche con l’Ordine Nero.

Questo significa che l’effetto sorpresa sul personaggio di Peter Dinklage resta ancora intatto e che abbiamo fatto bene a usare tutte le cautele del caso nel darvi la notizia l’altro giorno.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.