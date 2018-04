tempo di lettura 2'

Al termine di, avevamo lasciatodalla parte dei “ribelli” contrari alle scelte intraprese dalle istituzioni americane.

I materiali promozionali di Avengers: Infinity War ce lo hanno mostrato con un look diverso, tanto che il fandom ha già iniziato a chiamarlo direttamente Nomad, il “senza patria”.

In un’intervista rilasciata a USA Today, Chris Evans ha potuto parlare proprio di questo “nuovo” Steve Rogers:

È un personaggio così monastico, ha un approccio su base quotidiana verso la sua stessa esistenza. Mi immagino che quando si alza la mattina abbia una vera e propria routine. Credo che in parte dipenda da un’attitudine personale, in parte dalla necessità di mantenere la propria sanità mentale, che viene un po’ meno alla fine di Civil War. È sempre un ragazzone che non smette mai di preoccuparsi del prossimo, diciamo che ha un po’ meno remore […] Non penso sia nella sua natura essere una mina vagante, ma posso dire che viene a mancare una certa dose di formalità. Ha sempre controllato a monte tutto ciò mantenendosi sulla soglia della porta, ma adesso che è entrato dentro a fare un giro, come risultato, è diventato un po’ più irriverente e pericoloso.

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.