Weekend in forte calo al box-office italiano. Il bel tempo con caldo fuori stagione, importanti appuntamenti calcistici e il grande respiro prima dihanno contribuito a una frenata notevole: in quattro giorni sono stati raccolti 3.8 milioni di euro, quando un anno fa erano più del doppio.

Al primo posto Escobar – il Fascino del Male non arriva al milione di euro ma ottiene comunque un buon risultato: 956mila euro e la miglior media della top-ten.

Scende al secondo posto Rampage – Furia Animale, con 486mila euro e un totale di due milioni. Al terzo posto Io Sono Tempesta incassa 189mila euro in quattro giorni, mentre al quarto posto si piazza Il Tuttofare (grazie a un buon risultato domenica), con 189mila euro e la peggior media della top-ten. Segue Ghost Stories, con 185mila euro, mentre al sesto posto Ready Player One incassa 180mila euro e sale a 4.6 milioni di euro. Al settimo posto Nella Tana dei Lupi incassa 170mila euro salendo a due milioni di euro. Ottava posizione per Molly’s Game, che debutta con 159mila euro. Nona posizione per I Segreti di Wind River, con 116mila euro e un milione complessivo, mentre chiude la top-ten Sherlock Gnomes con 97mila euro e un totale di 458mila euro.

Le altre nuove uscite: L’Amore secondo Isabelle incassa 91mila euro all’undicesimo posto, Il Mio Nome è Thomas incassa 51mila euro al diciottesimo posto, Doppio Amore al diciannovesimo ne raccoglie 48mila.