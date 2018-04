Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

torna a far discutere.

In occasione di un incontro con la stampa per presentare la sua nuova docuserie AMC Visionaries: James Cameron’s Story o Science Fiction, il regista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul franchise di maggior successo degli ultimi anni, ovvero l’Universo Cinematografico Marvel.

Cameron ha affermato di essere un grande fan dei film degli Avengers, ma di temere che stiano dominando troppo il genere fantascientifico negli ultimi tempi:

Spero che il pubblico inizi a stancarsi di loro. Non che io non ami questi film. È solo che, insomma ragazzi, ci sono anche altre storie da raccontare oltre a questi maschi ipergonadici senza famiglia che rischiano la vita per due ore devastando nel frattempo intere città. Diciamo… insomma!

Cameron ha anche affrontato il tema della differenza tra “sci-fi” e “fantascienza”, tirando in ballo Guardiani della Galassia:

È evidente che il mercato ci trascina verso una specie di fantascienza che è o completamente escapista o non richiede alcuna consulenza tecnica – un esempio su tutti è Guardiani della Galassia. È semplicemente divertente, non ci interessa capire come funzionano quelle astronavi o tutto il resto. Poi ci sono film fantascientifici “responsabili” come The Martian o Interstellar.