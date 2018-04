James Cameron sui sequel di Avatar: “Pensate al Padrino”

tempo di lettura 2'

I sequel di Avatar saranno un dramma famigliare.

A rivelarlo il regista James Cameron in occasione di un incontro con la stampa per la presentazione della docuserie AMC James Cameron’s Story of Science Fiction, come riporta Deadline:

È Il Padrino. Ovviamente è un genere completamente diverso e una storia molto diversa, ma è un’idea che mi intriga molto, quindi posso realisticamente dire che è proprio così. È una saga famigliare generazionale, molto diversa dal primo film. Aspettatevi lo stesso tipo di ambientazione e lo stesso shock per il nuovo: vogliamo mostrarvi cose che non solo non avete mai visto prima, ma che non avete nemmeno mai immaginato. La storia prosegue con gli stessi personaggi, ma è incentrata su ciò che succede quando guerrieri che una volta si gettavano in cariche suicide lanciandosi da dirupi sulla schiena di giganteschi Toruk arancioni crescono e hanno dei figli. Ora il cambiamento è in mano a questi figli. È interessante. Tutti i personaggi sono genitori o figli di qualcuno. I grandi franchise, oggi come oggi, sono poco interessati a questa dinamica. Questo potrebbe rovinare totalmente il nostro progetto o distinguerlo, rendendolo ancora una volta unico. Nessuno lo saprà finché non faremo i film e li faremo uscire. Chiunque pensi che sia facile, o che sia semplicemente un modo per sampare dei soldi spremendo il franchise di Avatar, sappia che non funziona in questo modo.

Ricordiamo che nel cast torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Stephen Lang e Sigourney Weaver. A loro si aggiungono Kate Winslet, Cliff Curtis e Oona Chaplin, CCH Pounder, Britain Dalton, Duane Evans Jr., Filip Geljo, Jamie Flatters, Bailey Bass, Trinity Bliss, e Jack Champion.

Scritti da Cameron insieme a Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno, i sequel sono prodotti da Cameron e Jon Landau con la loro Lightstorm Entertainment e dalla 20th Century Fox.

Le riprese dei primi due sequel di Avatar sono partite il 25 settembre 2017 negli studi di Manhattan Beach in California, per poi spostarsi in Nuova Zelanda, agli Stone Street Studios di Wellington. Avatar 2 uscirà il 18 dicembre 2020, mentre l’anno successivo, il 17 dicembre 2021, uscirà Avatar 3. Solo allora verranno girati i due sequel successivi: Avatar 4 arriverà in sala il 20 dicembre 2024, e Avatar 5 il 19 dicembre 2025.

Il bugdget complessivo per i quattro progetti dovrebbe superare il miliardo di dollari, con una media di 250 milioni di dollari circa a film.