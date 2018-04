tempo di lettura 1'

È ancora presto per discutere della cosa, se avverrà davvero o meno. Non ci stiamo minimamente dedicando all’argomento. Abbiamo già cinque film sui quali lavorare, che stanno assorbendo una grandissima percentuale del nostro tempo. Ma alla tua ottima domanda risponderò così, ovvero che se riguardi alla Fase 1, dopo Iron Man abbiamo annunciato i nostri nuovi film uno dei quali era Thor e la gente aveva iniziato a dire “ma come pensate di portare nel NOSTRO MONDO, quello in cui avete piazzato Tony Stark e le Stark Industries, una divinità norrena che vola con un martello?”. Ed è per quella ragione che abbiamo realizzato Thor nel modo in cui l’abbiamo fatto, per facilitare l’accostamento di questi personaggi in un mondo coeso, anche se all’inizio potevano non capirsi e non andare d’accordo. Ma dal punto di vista del tono si trova sempre una maniera, perché come hai detto tu stesso i fumetti hanno navigato abbastanza bene in queste acque per un mezzo secolo abbondante.