In occasione della premiére mondiale di, Joss Whedon ha rotto il silenzio sull’addio al suo progetto di un film di

Il regista di Avengers: Age of Ultron ha spiegato a Variety:

Era passato un anno da quando avevo proposto la mia storia. Nel frattempo sono successe molte cose, e ho pensato che alcuni degli elementi presenti nel mio film potessero non funzionare. A quel punto la storia si è sbriciolata nelle mie mani. C’erano elementi che non ero in grado di padroneggiare, e dopo molto tempo mi sono reso conto che non ce l’avrei fatto. A quel punto ho detto che non avevo un’idea, ma non era la verità. Avevo un’idea, in realtà non era adatta allo spazio che le era stato lasciato. È stato triste, perché ero entusiasta di fare questo film, ma ora sto lavorando a qualcosa di completamente mio e non c’è nulla che mi entusiasmi di più.