Potrebbero incontrarsi! Sarebbe, come si suole dire, una sorta di “impollinazione incrociata”?

si trova, quest’anno, in una posizione particolarissima: interpreta sia Cable inche Thanos in. In una delle sue ultime interviste, Brolin ha rivelato che non gli dispiacerebbe affatto se i due dovessero incontrarsi. Chiaramente, almeno per il momento, la cosa è impossibile: i due film fanno parte di due universi differenti. L’attore sembra comunque gradire l’idea di un fantomatico incontro tra i due, pur sapendo che si tratta di un’ipotesi campata in aria:

Chiaramente l’attore è ben consapevole che, sul grande schermo, Thanos e Cable non sono destinati a incontrarsi. Tuttavia, a Brolin non dispiacerebbe vedere un incontro tra i due in un contesto differente, magari al di fuori del grande schermo. Circa il fatto di aver interpretato entrambi i personaggi, l’attore ha dichiarato:

Ho adorato interpretare Cable, anche perché l’ho interpretato in carne e ossa [e non in motion capture]. Ma credo che, se dovessi esprimere una preferenza sceglierei Thanos. Anche perché avevo aspettative diverse, pensavo che sarei stato solo una sorta di “stampo” per il personaggio. E invece, avendo visto abbastanza del film e avendo compreso in pieno quanto avanzata sia questa tecnologia, mi sono del tutto ricreduto. [Guardando Thanos] ho rivisto me stesso, il mio sguardo, i miei occhi, tutte le mie azioni traslate nel personaggio.

Vedremo Josh Brolin nei panni di Thanos tra pochissimo in Avengers: Infinity War, cinefumetto dei Marvel Studios diretto dai fratelli Russo.

