Spero che il pubblico inizi a stancarsi di loro. Non che io non ami questi film. È solo che, insomma ragazzi, ci sono anche altre storie da raccontare oltre a questi maschi ipergonadici senza famiglia che rischiano la vita per due ore devastando nel frattempo intere città. Diciamo… insomma!

Sono queste le parole pronunciate da James Cameron e riferite ai cinecomic Marvel che hanno suscitato non poche polemiche giusto ieri e alle quali Kevin Feige ha giàrisposto (trovate tutti i dettagli in questo articolo).

Interpellato in merito da Jimmy Kimmel dopo che la questione Avatar era stata tirata in ballo per via della presenza nel film di Zoe Saldana, Gamora nell’UCM, anche la star fra le star dell’UCM, ovvero Robert Downey Jr., ha detto la sua in merito iniziando con una presa in giro verso Kimmel.

No, allora ti posso dire che a) non sei informato, come tuo solito b) molto probabilmente è stato frainteso c) voglio recitare in un film di James Cameron. Anzi io e Pom [Klementieff, ndr.] siamo proprio alla ricerca di un film con due protagonisti principali!

Ecco il video integrale con l’ospitata di Robert Downey Jr., Zoe Saldana, Paul Bettany, Pom Klementieff e Tom Holland.

