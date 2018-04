tempo di lettura 3'

Per la prima voltaparla di Phil Lord e Chris Miller, i registi licenziati dapoi sostituiti da Ron Howard.

In una lunga intervista con Esquire, il protagonista ha prima di tutto confermato di aver firmato un classico contratto per tre film. Questo non significa, ovviamente, che la Lucasfilm abbia dato il via libera a due sequel di Solo: è infatti una procedura standard per questo tipo di pellicole, e serve soprattutto a permettere agli studios di dare l’ok in tempi rapidi a un sequel in caso di successo. Per la cronaca, anche Felicity Jones (Rogue One) aveva un accordo per tre film.

Ehrenreich ha poi smentito i rumour che circolavano all’epoca del licenziamento dei due registi, e cioè vi fossero dei problemi nella realizzazione vera e propria del film:

Avevano uno stile molto diverso da quello di Ron in termini del lavoro sul set. Sin dal primo screen test, abbiamo giocato molto sul personaggio. Abbiamo provato tante cose diverse, riflettendo dietro le quinte. In questo modo, però, il film stava prendendo una forma diversa da quella che volevano le altre fazioni in campo. Sapevo cosa stavo facendo, ma da questo punto di vista un attore viene tenuto abbastanza all’oscuro di tutto. Non sai come sta venendo il film, e quindi non avendo visto nulla, non avendo visto come lo stavano montando, è veramente impossibile per me dire in cosa consistesse la divergenza di opinioni, o cosa l’avesse creata.

Secondo i rumour, Kathleen Kennedy e altri dirigenti non erano d’accordo sul fatto che i due registi si affidassero sull’improvvisazione sia sul set sia nella direzione degli attori, allontanandosi spesso dallo script:

In queste situazioni gli attori sono relegati al “tavolo dei bambini”, a meno che non abbiano un credito da produttore. Quindi non sapevamo veramente cosa stesse succedendo.

Furono i registi a rivelare a Ehrenreich di essere stati licenziati:

Hanno detto “siamo stati licenziati”, tutto qui. Mi avevano citato in precedenza il fatto che ci fossero delle divergenze, ma non erano entrati nel dettaglio. A livello personale è stato molto triste. Avevamo intrapreso questo viaggio insieme, avevo passato molto tempo con loro, avevamo un ottimo rapporto. Sono stati loro a scegliermi per il film. Ma a quel punto penso che anche loro fossero d’accordo di andarsene.

Ehrenreich smentisce poi il rumour secondo il quale gli sarebbe stato assegnato un insegnante di recitazione per le riprese aggiuntive, e spiega che l’unica consulenza è stata quella della sceneggiatrice e regista Maggie Kiley, che è intervenuta per un paio di settimane aiutando tutta la produzione. Nessuno, infine, ha applaudito quando i registi sono stati licenziati, anzi:

È una cavolata. Vorrebbe dire che la troupe odiava Lord e Miller, e non è assolutamente questo il caso. […] Ron Howard comunque è stato in grado di rimettere il morale di tutti alle stelle da subito. Soprattutto perché Ron pensava che buona parte di quello che avevamo già girato andasse bene, ma anche perché aveva delle ottime idee su come proseguire. Sapeva come gestire una situazione difficile, e sin dal primo o dal secondo giorno ci siamo sentiti tutti nuovamente carichi di energia.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.