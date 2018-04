tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline (vista di recente in Blade Runner 2049) sarebbe entrata a far parte del cast della commedia musicale senza titolo attualmente in sviluppo presso Working Title e Universal Pictures di

Basato su una sceneggiatura di Curtis, il film verrà diretto da Boyle e dovrebbe essere incentrato sulle vicende di un uomo che un giorno si sveglia e scopre di essere l’unico in grado di ricordarsi le canzoni dei Beatles.

Già confermati in vari ruoli Lily James e Himesh Patel, mentre Kate McKinnon è in trattative. Le riprese inizieranno in estate. Di recente, è entrato nel cast anche Ed Sheeran.

