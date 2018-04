tempo di lettura 3'

In occasione della presentazione alla CinemaCon di Las Vegas, la Warner Bros. ha mostrato un nuovo teaser di, probabilmente in vista dell’uscita di un full trailer tra qualche tempo.

Mugglenet ha pubblicato una descrizione dettagliata del teaser, nel quale un giovane Albus Silente insegna Trasfigurazione ai suoi studenti, tra i quali figura Newt Scamander. La lezione è incentrata sui Mollicci: “Tutti hanno paura di qualcosa,” afferma Silente, e Newt si trova ad affrontare la cosa che lo terrorizza di più: lavorare in un ufficio. Vediamo poi l’ascesa di Grindelwald mentre i no-mag e le comunità di maghi si allontanano sempre di più. Silente: “Hai sentito le voci secondo cui Grindelwald intende dominare il mondo magico.” Newt: “Mi stai chiedendo di aiutarti?” Silente: “E di imparare. Non posso muovermi contro Grindelwald. Devi essere tu a farlo.” Apparentemente vediamo Silente guardare nello Specchio delle Brame. Il teaser termina poi con una scena più leggera: Jacob incontra nientemeno che Nicolas Flamel. “Sei un fantasma?” chiede Jacob a un anziano e pallidissimo uomo. “No, sono vivo, ma sono un alchimista e quindi sono immortale,” risponde l’anziano, presentandosi come Nicolas Flamel. Più avanti, Jacob lo tranquillizzerà: “Non dimostri un giorno più dei tuoi 375 anni”.

Alla presentazione hanno partecipato anche i protagonisti del film, tra cui Eddie Redmayne che ha spiegato che la cosa migliore di questo film, per lui, è stato andare finalmente a Hogwarts.

Vi terremo aggiornati!

LEGGI ANCHE

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Le riprese sono partite il 3 luglio 2017 e sono terminate il 20 dicembre.

Nel cast confermato Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp e Jude Law. Credence, il cui destino non era chiaro alla fine del primo film, farà ritorno con il volto di Ezra Miller. Kevin Guthrie tornerà a vestire i panni di Abernathy, il capo di Tina al MACUSA, mentre Carmen Ejogo sarà il capo del MACUSA Seraphina Picquery.

Tra le nuove reclute: Zoë Kravitz nei panni Leta Lestrange dopo una comparsa nel primo film, Callum Turner in quelli di Theseus Scamander e Claudia Kim nei panni di una circense. Accanto a loro troviamo William Nadylam: sarà un mago di nome Yusuf Kama; Ingvar Sigurdsson sarà il cacciatore di taglie Grimmson; Ólafur Darri Ólafsson sarà Skender, proprietario del circo. David Sakurai sarà uno dei seguaci di Grindelwald e infine Brontis Jodorowsky sarà Nicholas Flamel, il creatore della Pietra Filosofale.

La sceneggiatura, ancora una volta scritta da J.K. Rowling, è ambientata nel 1927, alcuni mesi dopo che Newt ha collaborato allo smascheramento e alla cattura del celebre mago oscuro Gellert Grindelwald. Tuttavia, come da lui promesso, Grindewald è riuscito a evadere e ha iniziato a radunare seguaci uniti alla sua causa: il dominio dei maghi su tutti gli esseri non magici. L’unico capace di fermarlo è il mago che una volta chiamava amico: Albus Silente. Ma Silente avrà bisogno dell’aiuto del mago che aveva già ostacolato Grindelwald in passato, il suo ex-studente Newt Scamander. L’avventura ricongiungerà New con Tina, Queenie e Jacob, ma la missione metterà alla prova le loro lealtà costringendoli ad affrontare nuovi pericoli in un mondo magico sempre più diviso e pericoloso.

L’azione si concentrerà brevemente a New York, e poi a Londra e a Parigi: ci saranno anche alcuni richiami alle storie di Harry Potter che i fan dei libri e dei film adoreranno.

David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram figurano come produttori mentre Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat e Danny Cohen come produttori esecutivi.

Nel cast tecnico il premio Oscar direttore della fotografica Philippe Rousselot; il tre volte premio Oscar scenografo Stuart Craig, il tre volte premio BAFTA montatore Mark Day, la quattro volte premio Oscar costumista Colleen Atwood, il premio Oscar supervisore degli effetti visivi Tim Burke e il candidato al premio Oscar supervisore degli effetti visivi Christian Manz.

La data d’uscita è fissata al 15 novembre 2018.