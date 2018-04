Spoiler

tempo di lettura 4'

C’è una sola scena extra alla fine die arriva alla conclusione dei titoli di coda della pellicola dei fratelli Russo.

Nel corso della promozione i due registi hanno ammesso di aver considerato l’idea di non inserire alcuna sequenza alla fine del film (e visto il finale, da un certo punto di vista può essere anche comprensibile). Tuttavia la produzione ha avuto un ripensamento e ha deciso di girare la scena dopo la fine delle riprese di Avengers 4.

Come ricorderete, i due attori protagonisti della sequenza – Samuel L. Jackson e Cobie Smulders – erano stati avvistati sul set a gennaio e avevano scatenato una serie di dubbi visto che non era chiaro quale film stessero girando. Ora finalmente abbiamo la risposta.

La scena è ambientata in contemporanea con gli eventi conclusivi della pellicola. Tony Stark è disperso su Titan e Nick Fury si interroga sulla sua posizione.

“Nessuna notizia da Stark?” chiede alla collega Maria Hill. “Ancora no, stiamo controllando tutti i satelliti su entrambi gli emisferi, ma niente“.

A questo punto la donna inizia a spiegargli che su Wakanda sono arrivati velivoli non identificati con una potenza 10 volte più grande della “firma energetica di New York“. Fury poi si rivolge a Maria, le chiede di avvisare “Clint che lo incontreremo…” ma non fa in tempo a finire la frase a causa di un incidente d’auto.

Nel giro di un attimo i due, scesi dall’auto, scoprono che la popolazione sta svanendo: hanno capito che qualcosa non va, Maria si dissolve nell’aria mentre Fury inizia a stare male. L’uomo si dirige verso la sua vettura, afferra una sorta di cercapersone modificato e spedisce un messaggio giusto in tempo prima di sparire. Il dispositivo finisce per terra e la cinepresa si avvicina all’oggetto mentre sul display compare che il messaggio è in fase di invio. Alla fine giunge a destinazione visto che compare un logo che i fan dei fumetti dovrebbero conoscere bene, i colori e il simbolo sono quelli di…Captain Marvel.

Captain Marvel farà il suo debutto sul grande schermo a marzo del prossimo anno con il volto di Brie Larson. L’attrice avrebbe dovuto fare una comparsa nel film, ma poi non è stato più così.

Il personaggio, ricordiamo, è stato descritto come “il più potente” mai incontrato nei film dei Marvel Studios, perciò tutto lascia supporre che giocherà un ruolo chiave nella storia di Avengers 4. Il film sarà ambientato negli anni ’90, ci mostrerà le origini della supereroina e avrà tra i protagonisti anche un Nick Fury più giovane e con entrambi gli occhi.

La sensazione è che verso la fine della pellicola assisteremo alla sequenza dei titoli di coda dall’altro punto di vista: scopriremo dov’è Carol Danvers e la vedremo quando riceverà il messaggio di Nick. Bisognerà poi chiarire perché il personaggio non sia intervenuto nel corso di tutti gli attacchi precedenti alla Terra (come il primo attacco a New York).

In ogni caso, come spiegato da Kevin Feige, “Nick Fury nel film di Captain Marvel dovrà fare i conti con degli eventi che lo metteranno su un percorso che ci condurrà direttamente ai 19 anni dopo“. Nel corso della storia, la Terra verrà coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene e sembra che Nick Fury giocherà un ruolo principale nel reclutare la ragazza. Accanto a lui ci sarà anche Phil Coulson, che tornerà in un film dell’Universo Cinematografico Marvel dopo la sua ultima apparizione in Avengers.

È interessante constatare che è Nick Fury, proprio come all’inizio di tutto, il protagonista di una scena dei titoli di coda. Nell’anniversario dei 10 anni dei Marvel Studios non si poteva chiedere di meglio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.