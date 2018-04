tempo di lettura 2'

Non c’è dubbio chesia destinato al successo al botteghino globale. La vera domanda è un’altra: quali record infrangerà in patria nel weekend d’esordio?

Le prime risposte le sapremo domani, con i dati preliminari sulle anteprime serali di giovedì. Ma le ultime previsioni, aggiornate alla luce della buona accoglienza della critica americana, parlano di un esordio da almeno 225 milioni di dollari, con la possibilità (che si chiarirà con i dati di venerdì e sabato e il punteggio CinemaScore, che determina il potenziale passaparola) che si sfondi il traguardo dei 250 milioni di dollari, e cioè il record storico segnato da Star Wars: il Risveglio della Forza (il record precedente era saldamente in mano a The Avengers con 207 milioni finché non venne battuto da Jurassic World con 208.8 milioni). Tanti i fattori che costringono a tenere ampia la forbice, tra cui il grandissimo successo di Black Panther (che potrebbe essere controproducente per lo spettatore non fan che è già andato al cinema a vedere un film Marvel pochi mesi fa) e il fatto che sarà il film Marvel con la più ampia distribuzione di sempre (4.470 cinema).

La Disney, dal canto suo, prevede un weekend da 210 milioni di dollari (che sarebbe comunque il terzo maggiore incasso d’esordio di sempre): se sarà stata troppo cauta lo scopriremo con gli incassi di venerdì, quando Avengers: Infinity War potrebbe diventare il primo film non di Star Wars a incassare 100 milioni di dollari nel giorno d’uscita.

Ovviamente vi terremo costantemente aggiornati: continuate a seguirci!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Paul Rudd, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.

Fonte: BOM / pro.boxoffice